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Cronaca / Bergamo Città Sabato 25 Aprile 2026

Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video

L’EVENTO. La presentazione delle macchine e la punzonatura in Piazzale Alpini. La gara domenica sulle Mura.

Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video
Alcune della macchine di sapone che partecipano al 50° Soap Box Rally. In Piazzale Alpini a Bergamo la punzonatura sabato 25 aprile.
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Sono 50 gli equipaggi iscritti alla cinquantesima edizione del Soap Box Rally che si corre sulle Mura Venete. Sabato 25 aprile la punzonatura alla Nxt di Piazzale Alpini. Le macchinine si sono presentate al pubblico e soprattutto sono state sottoposte alle verifiche tecniche che precedono al gara.

Telaio e ruote di legno, le indicazioni regolamentari, per il resto i veri protagonisti sono la fantasia e il divertimento. Domenica si farà anche sul serio, però, con la gara composta da diverse prove: velocità, a ostacoli e appunto quella che valuta la bellezza estetica e l’originalità delle macchinine.

L’organizzazione del Soap Box Rally si avvale della collaborazione dei piloti dell’Asd Box Rally e dell’assessorato allo Sport del Comune di Bergamo. Previsto anche un Trofeo Pinocchio dedicato ai partecipanti più giovani di scuole, oratori e associazioni di supporto a persone con disabilità come la coop Villa San Martino di Nembro, l’Atalanta for Special e l’Enjoy Black Team.

Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video
Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video

Le variazioni alla viabilità di domenica 26 aprile

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e la tutela di pedoni e residenti è stata emessa un’ordinanza che disciplina temporaneamente la circolazione e la sosta lungo il percorso interessato. Le principali modifiche temporanee alla viabilità nella giornata di domenica 26 aprile riguarderanno viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta Sant’Agostino con divieto di sosta a partire dalle ore 8 e fino le ore 20 anche nel parcheggio allo spalto di San Michele, e la chiusura al traffico veicolare dalle ore 13 alle ore 20 del viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta Sant’Agostino.

Dalle ore 13 alle ore 20, le strade laterali di viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta S.Giacomo saranno rese a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione con ingresso/uscita dal lato opposto rispetto lo sbarramento consentito esclusivamente a residenti, frontisti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli a servizio delle persone con disabilità.

Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video
Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video

Particolare attenzione è stata posta alla gestione degli accessi ai parcheggi di Città Alta per garantire un accesso ordinato alle aree di sosta, in una giornata che vedrà una significativa presenza di pubblico. Dalle ore 14 alle ore 19, infatti, l’accesso ai parcheggi di via Tre Armi e di largo di Porta Sant’Alessandro (stazione di partenza funicolare per San Vigilio), sarà consentito esclusivamente attraverso il varco di viale via Botta/Vittorio Emanuele, regolamentato da personale della società gestore della sosta.

Non sarà quindi consentito accedere ai parcheggi da via Garibaldi/Sant’Alessandro; eventuali accessi non autorizzati saranno sanzionati. La gestione delle targhe autorizzate sarà curata direttamente dal gestore dei parcheggi, secondo modalità già adottate, in coordinamento con Atb.

Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video
Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video

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