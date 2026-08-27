«Ognuno di noi ha un suo scatto nel cuore». A Bergamo l’addio a Gianni Limonta

Una cerimonia partecipata e percorsa dall’emozione, giovedì 27 agosto alla chiesa di Ognissanti del Cimitero Monumentale di Bergamo, ha dato l’ultimo saluto a Gianni Limonta, scomparso lunedì 24 a 82 anni.

Limonta è stato un pezzo nobile della storia della fotografia e della cultura di Bergamo, e non solo per il famoso negozio di via Statuto, per i rari apparecchi fotografici collezionati ed esposti, ma soprattutto per i numerosi reportage realizzati in giro per il mondo, per il contributo dato al Museo della fotografia Sestini, per i suoi insegnamenti e i cenacoli che seppe raccogliere attorno a sé.

Fuori dalla chiesa del Cimitero di Bergamo durante i funerali di Gianni Limonta

(Foto di Colleoni)

«Vogliamo pensare a lui con il suo bel sorriso spavaldo, sempre così carico di goliardia, con la voglia di incontrare chi veniva da lui. Lo ricordiamo come un uomo che ha amato la vita» «Cosa trattenere della storia di Gianni?», si è chiesto il celebrante don Alfio Signorini, parroco di Gandosso e nipote della sorella del fotografo, in una riflessione sul senso della vita e della morte, «vogliamo pensare a lui con il suo bel sorriso spavaldo, sempre così carico di goliardia, con la voglia di incontrare chi veniva da lui. Lo ricordiamo come un uomo che ha amato la vita. Ognuno di noi ha uno scatto di Gianni nel cuore a cui ispirarsi».