Orti Nuovi, sopralluogo nel cantiere dell’ex complesso Canossiane - Foto e video

Sopralluogo ufficiale nella mattinata di mercoledì 21 maggio nel cantiere del progetto Orti Nuovi, dove svetta ora la gru più alta di Bergamo : ben 65 metri di altezza, simbolo visibile della trasformazione in atto nel complesso storico ex Canossiane . Situato a pochi passi dall’ Accademia Carrara e accanto al Parco Suardi , l’intervento rappresenta una delle operazioni di rigenerazione urbana più significative del centro cittadino. Promosso da Supernova e realizzato dall’impresa bergamasca Racco Group, il progetto punta a restituire nuova vita a un luogo ricco di storia, con l’obiettivo di consegnare le 62 unità abitative entro la fine del 2026.

Durante il sopralluogo è stato confermato che i lavori procedono secondo il cronoprogramma. «Gli scavi per la futura autorimessa sono quasi completati, mentre la ristrutturazione degli edifici storici è in pieno corso», ha spiegato Andrea Murciano, Project Manager di Supernova. «Siamo molto soddisfatti dell’andamento generale: si tratta di un intervento complesso che unisce il rispetto per il valore storico del luogo con soluzioni pensate per l’abitare contemporaneo».