Ozono alle stelle, «da 10 giorni aria pessima in Lombardia»

D’inverno c’è il Pm10, d’estate l’ozono. Il «mal d’aria» della Lombardia, e pure della Bergamasca, è un problema che alterna gli inquinanti a seconda della stagione: e in questi giorni, col gran caldo, l’ozono è schizzato alle stelle. A riproporre la questione è Legambiente Lombardia, che ha mappato i dati delle centraline Arpa dei capoluoghi di provincia, segnalando come «da oltre 10 giorni la qualità dell’aria è pessima per gli alti livelli di ozono».

Giovedì 25 giugno, anche a Bergamo (il sensore è posizionato in via Meucci) si è tornati a sforare i limiti, registrando una concentrazione pari a 183 microgrammi per metro cubo d’aria. Nella scala fissata dalle normative, il «valore obiettivo» è fissato al massimo entro i 120 microgrammi, mentre la «soglia di informazione» è a quota 180 microgrammi e la «soglia d’allarme» a 240. Era andata peggio martedì 23 giugno, quando in città sono stati toccati i 211 microgrammi. Ovviamente lo scenario è comune sull’intero territorio lombardo (Bergamo ha addirittura dei valori tra i «meno peggio»), tant’è che in regione da circa 10 giorni le località più urbanizzate stazionano costantemente oltre i 120 microgrammi per metro cubo d’aria, appunto il primo tetto legato all’impatto sulla salute.