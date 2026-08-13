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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 13 Agosto 2026

Palermo, volo Ryanair per Bergamo rinviato: passeggeri bloccati tutta la notte in aeroporto

LE TESTIMONIANZE. La partenza era prevista alle 23.30 di mercoledì 12 agosto, ma il volo è stato rinviato a giovedì 13. Tra i passeggeri molti bergamaschi: «Poche informazioni e nessuna sistemazione per la notte».

Lettura 1 min.
Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore
Palermo, volo Ryanair per Bergamo rinviato: passeggeri bloccati tutta la notte in aeroporto
I passeggeri del volo Ryanair a Palermo e diretto a Milano Orio al Serio in attesa di risposte sulla partenza

Palermo, notte in aeroporto per i passeggeri del volo Ryanair diretto a Bergamo. Tra loro tanti bergamaschi, rimasto bloccati nello scalo siciliano dopo che la partenza, prevista alle 23.30 di mercoledì 12 agosto, è stata rinviata alla giornata di giovedì 13 senza, raccontano, indicazioni precise sui nuovi orari.

«Siamo stati avvisati soltanto con un messaggio che parlava di generiche limitazioni», riferiscono alcuni lettori de «L’Eco di Bergamo» bloccati in Sicilia. Nel testo ricevuto dai passeggeri compariva anche un link che, però, non risultava accessibile. Sul volo, aggiungono, ci sarebbero anche viaggiatori provenienti da Catania, dopo la cancellazione di un altro collegamento nei giorni scorsi, in seguito all’eruzione dell’Etna.

L’aeroporto di Catania infatti resterà chiuso fino alle 2 di venerdì 14 agosto (e non le 16 di oggi come precedentemente diffuso): i voli dallo scalo catanese sono stati ridistribuiti prima sull’aeroporto di Palermo poi su quello di Trapani.

Una notte in aeroporto

A rendere la situazione più difficile è quanto sarebbe accaduto nella notte: l’aereo destinato al volo per Bergamo sarebbe arrivato al gate, per poi ripartire senza passeggeri. Sui sistemi di tracciamento, tuttavia, il collegamento risulterebbe effettuato. Per chi è rimasto a terra nessuna sistemazione per la notte e poche informazioni: «Dipendiamo dal personale dell’aeroporto, ma anche loro non sanno cosa dirci».

Un bergamasco racconta di una trentina di persone ancora accampate nell’area in cui si trova il suo gruppo, tra cui famiglie con bambini. Altri passeggeri, secondo il «Giornale di Sicilia», parlano invece di circa 200 persone coinvolte complessivamente. In mattinata la tensione è salita e nello scalo sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Le cause del disservizio non sono ancora chiare. Tra i passeggeri circolano ipotesi legate alla pressione sull’aeroporto di Palermo dopo le cancellazioni provocate dall’attività dell’Etna a Catania e a possibili carenze di personale, ma non risultano conferme ufficiali. Ryanair non ha ancora fornito una spiegazione chiara.

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