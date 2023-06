Parcheggi per le moto, il centro scoppia. E per chi è in divieto fioccano le multe

La fame di parcheggi per le moto si avverte fin dalle prime ore del mattino, soprattutto nel centro di Bergamo. La caccia allo stallo comincia presto e già verso le 10 dei giorni lavorativi è impossibile trovare un posto dove posteggiare il proprio mezzo a due ruote. Dietro il propileo di Porta Nuova in cui ha sede l’Atb ci sono una quarantina di parcheggi. Altri novanta rasentano Palazzo Uffici lungo il controviale. Si tratta delle due aree di sosta recentemente istituite dal Comune per compensare quella vecchia, tra piazza Matteotti e Passaggio Zeduri, persa in seguito alla riqualificazione del Centro piacentiniano, trasformato in una promenade pedonale e green . Ma in entrambe le nuove location l’offerta di posti disponibili sembra insufficiente rispetto all’intensità della domanda. Chi non arriva abbastanza presto, rischia di rimanere a bocca asciutta. Perciò qualcuno tenta la sorte e lascia la moto in prossimità degli stalli occupati, infittendo la giungla di mezzi parcheggiati. E spesso, quando torna, si trova una multa attaccata al volante poiché i veicoli collocati fuori dalle apposite strisce possono rappresentare un pericolo per la sicurezza, intralciando, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso.