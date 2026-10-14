Parte il Gioco de L’Eco. Giovedì 15 ottobre l’e-mail agli abbonati digitali

Preparate forbici e colla: manca pochissimo alla nuova edizione del Gioco de L’Eco, storico concorso del giornale che mette in palio tantissimi premi. Si parte lunedì 19 ottobre, unico giorno in cui, acquistando il quotidiano, troverete il vostro adesivo fortunato.

Per gli abbonati digitali

Se siete abbonati digitali e volete prendere parte al concorso, controllate domani - giovedì 15 ottobre - l’indirizzo di posta elettronica associato all’abbonamento. Riceverete una mail e vi basterà cliccare su «Voglio giocare» per partecipare: avrete un codice per le giocate giornaliere e sarete conteggiati automaticamente per l’estrazione finale, quella che mette in palio la bellissima Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo. Se siete abbonati alla versione cartacea, invece, venerdì 16 ottobre riceverete la cartella e l’adesivo fortunato e chi solitamente ritira il giornale in edicola deve ricordarsi di chiedere all’edicolante. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, acquistando il quotidiano troverete la cartella.

I premi

I premi sono tantissimi e bellissimi: oltre all’automobile, premio finale, ci sono in palio 175 gift card, dal valore di 200 euro, da spendere allo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano e sette voucher validi per un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme. Per provare a vincere serve soltanto una cartella e un adesivo colorato con un numero fortunato.

I 49 bollini

Da lunedì 19 ottobre fino a domenica 6 dicembre, ogni giorno, nella pagina dedicata al concorso, troverete un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella. Sono 49 e solo chi li avrà collezionati tutti potrà provare a vincere la Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo.

Leggete attentamente gli articoli della rubrica «Accadde davvero a Bergamo», pubblicata da martedì 24 novembre a giovedì 3 dicembre Ma non finisce qui. Durante le sette settimane di concorso, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, stampato sull’adesivo colorato o ricevuto via mail se siete giocatori digitali, con l’elenco di venti numeri che trovate nelle pagine del concorso. Se scorrendo l’elenco vedete il vostro numero, e avete tutti i bollini fin lì pubblicati, chiamate lo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione (entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì). Vinceranno una gift card Le Due Torri i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra i partecipanti che hanno telefonato.

Ogni sabato c’è un elenco di dieci numeri e in palio un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme. Se trovate il vostro numero fortunato chiamate lo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il premio andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco.

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