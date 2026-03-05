Burger button
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 05 Marzo 2026

Partiti per l’Ucraina i primi generatori raccolti a Bergamo

SOLIDARIETÀ. L’iniziativa organizzata dall’associazione Zlaghoda. Gli strumenti in viaggio verso l’ospedale di Kherson.

Redazione Web
Redazione Web
I generatori in viaggio verso l’Ucraina
I generatori in viaggio verso l’Ucraina

Bergamo

Mercoledì 4 marzo sono partiti per l’Ucraina i primi generatori elettrici raccolti a Bergamo, nell’ambito della campagna - promossa dall’associazione Zlaghoda - avviata per sostenere la popolazione locale, alle prese con l’emergenza freddo e le difficoltà legate alla carenza di energia.

Punto di raccolta in via Rovelli

L’associazione, attiva fin dall’inizio del conflitto nell’organizzazione di aiuti umanitari destinati alla popolazione ucraina, ha messo a disposizione la propria sede - agli ex Magazzini generali di via Rovelli, al civico 21 - come punto di raccolta e stoccaggio del materiale da inviare in Ucraina. I generatori raccolti a Bergamo sono destinati all’Ospedale civile di Kherson, struttura sanitaria che opera in condizioni di estrema difficoltà.

I generatori raccolti a Bergamo
I generatori raccolti a Bergamo
I materiali pronti per il viaggio
I materiali pronti per il viaggio

Il ringraziamento dell’associazione

«Desideriamo rinnovare il nostro più sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per il sostegno e la collaborazione dimostrati – sottolinea Olena Shylinh a nome di tutta l’associazione Zlaghoda -. Un ringraziamento particolare alla Sindaca Elena Carnevali: senza la sua sensibilità e il suo supporto l’avvio di questa raccolta non sarebbe stato possibile». La raccolta di generatori, materiali energetici prosegue presso la sede dell’associazione Zlaghoda, aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 19. Per informazioni e contatti è possibile contattare i referenti ai numeri 320.1825864 e 346.8453346.

