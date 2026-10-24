Passaporti per i minori, apertura straordinaria della Questura di Bergamo sabato 31 ottobre

Un’apertura straordinaria per agevolare le famiglie e consentire ai più giovani di richiedere il passaporto senza dover saltare una mattinata di scuola. Sabato 31 ottobre, dalle 8.15 alle 13, l’Ufficio Passaporti della Questura di Bergamo sarà aperto esclusivamente per le richieste di rilascio del documento ai minori di 18 anni. L’iniziativa della Polizia di Stato nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso al servizio, offrendo a genitori e figli la possibilità di presentare la domanda in una giornata non scolastica, evitando così le difficoltà legate alla necessità di conciliare gli appuntamenti con gli impegni di studio e di lavoro.

Come prenotare l’appuntamento

Per usufruire dell’apertura straordinaria è obbligatoria la prenotazione attraverso l’Agenda Passaporti Online della Polizia di Stato, con appuntamenti disponibili a partire da venerdì 23 ottobre. La prenotazione deve essere effettuata utilizzando lo Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie) di uno dei genitori o di un altro soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, specificando che la richiesta riguarda un minore.

I documenti necessari per richiedere il passaporto

Il giorno dell’appuntamento sarà indispensabile la presenza del minore per il quale viene richiesto il documento. Le famiglie dovranno presentarsi con la ricevuta della prenotazione in formato Pdf, ricevuta via e-mail, i documenti d’identità del minore e dei genitori, accompagnati dalle relative fotocopie, l’attestazione del pagamento di 42,70 euro tramite bollettino postale, il contributo amministrativo di 73,50 euro e una fototessera.