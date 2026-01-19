Pendolari in difficoltà: guasto a Porta Garibaldi, rallenta la Bergamo-Milano

Mattinata di disagi per i pendolari sulla linea Bergamo-Milano. Lunedì 19 gennaio, la circolazione ferroviaria è risultata rallentata a causa di un guasto alla linea nei pressi della stazione di Milano Porta Garibaldi. Il problema ha avuto ripercussioni dirette sui convogli utilizzati quotidianamente da lavoratori e studenti della provincia di Bergamo, con ritardi medi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e diverse cancellazioni, soprattutto nella fascia oraria 7-9.