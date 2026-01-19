Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026
Pendolari in difficoltà: guasto a Porta Garibaldi, rallenta la Bergamo-Milano
TRENI. Ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni per un guasto alla linea ferroviaria nei pressi di Milano Porta Garibaldi nella mattinata di lunedì 19 gennaio tra le 7 e le 9.
Mattinata di disagi per i pendolari sulla linea Bergamo-Milano. Lunedì 19 gennaio, la circolazione ferroviaria è risultata rallentata a causa di un guasto alla linea nei pressi della stazione di Milano Porta Garibaldi. Il problema ha avuto ripercussioni dirette sui convogli utilizzati quotidianamente da lavoratori e studenti della provincia di Bergamo, con ritardi medi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e diverse cancellazioni, soprattutto nella fascia oraria 7-9.
In particolare non sono stati effettuati i seguenti treni: 2253 Milano Porta Garibaldi–Bergamo (partenza 6.23, arrivo 7.27); 2255 Milano Porta Garibaldi–Bergamo (partenza 7.20, arrivo 8.27); 2206 Bergamo–Milano Centrale (partenza 7.40, arrivo 8.30); 2260 Bergamo–Milano Porta Garibaldi (partenza 8.40, arrivo 9.40).
Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi) per le operazioni di ripristino dell’infrastruttura. I disagi si sono concentrati soprattutto nelle prime ore del mattino, nella fascia di punta per chi si sposta da Bergamo verso Milano. Ai viaggiatori è consigliato di consultare app e sito ufficiali per verificare in tempo reale l’andamento dei treni e le eventuali modifiche al servizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA