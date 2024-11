Per il World’s Children Day i bambini invitano gli adulti ad ascoltare il futuro

L’Unicef Italia dedica la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre al tema «Ascolta il Futuro» per invitare gli adulti ad ascoltare le bambine e i bambini rispetto a ciò che immaginano per il proprio futuro e per i propri diritti e lancia il video «Ascoltate il futuro: una lettera dei bambini ai leader del mondo per il «World Children’s Day».