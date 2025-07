Piscine Italcementi a Bergamo, al via il restyling: «Pronte per l’estate del 2027»

Cantiere al via

Inizieranno ufficialmente lunedì 14 luglio le operazioni con la fase di allestimento del cantiere: 15 giorni circa per posare recinzioni, cartellonistica per le modifiche alla viabilità , new jersey con le lamiere su cui verranno affissi alcuni rendering di come il Centro cambierà da qui ai prossimi due anni con la nuova gestione Acquamore. «Finalmente iniziamo ad allestire il cantiere - spiega Carlo Perego , ad di Tipiesse -. Dopodiché partiranno le varie demolizioni del palazzetto e delle piscine, che andranno avanti in contemporanea, e poi la rimozione e la bonifica dell’amianto», precisa Perego.

Nei giorni scorsi i rappresentanti della cordata di imprese - tra cui il geometra Perego, il direttore dei lavori, Donato Romano dello studio Ets di Villa d’Almè, i referenti dello studio28architettura e di Tekn&co per la parte di progettazione - si sono dati appuntamento in via Statuto per un ultimo sopralluogo prima di iniziare i lavori, ma soprattutto per firmare i verbali di consegna, coordinati dall’architetto Angelo Brena, Responsabile unico del procedimento (Rup) del Comune di Bergamo. «È un’opera molto attesa e importante per la nostra città - dice l’assessore allo Sport Marcella Messina -. È il primo passo per riconsegnare gli impianti pronti per la stagione estiva nel giugno 2027. Crediamo molto in un’opera che supporterà tutte le esigenze sia delle società sportive sia dei cittadini».