Lunedì 25 Agosto 2025
Posa dei binari per la T2 in via Corridoni, il cantiere dell’e-Brt si sposta in via San Giorgio - Foto
LAVORI STRADALI. In via Corridoni e San Giorgio i due cantieri più grossi di Bergamo. Facciamo il punto su cosa sta succedendo in due delle zone cittadine più trafficate.
Bergamo
I curiosi che si fermano ad osservare in via Corridoni sono tanti: c’è stata una certa attenzione lunedì 25 agosto mattina per la posa dei primi binari in città della nuova linea tranviaria della Teb per Villa d’Almé. È iniziata infatti la prima fase dei lavori a Redona, che coinvolge per ora il lato est di via Corridoni, nell’area tra via Fratelli Bronzetti e via Bianzana. Si tratta della posa delle grandi lastre in calcestruzzo con il posizionamento dei primi due binari nel territorio di Bergamo su cui passeranno i trenini per la Val Brembana, attraversando da un lato all’altro la strada.
Entro la fine della prossima settimana, secondo quanto riferito da Teb e dalla ditta, le operazioni su tutta via Corridoni dovrebbero terminare
I lavori andranno avanti fino a mercoledì, quando l’installazione delle rotaie dovrebbe essere conclusa per spostarsi poi sul lato opposto della carreggiata, in piazzale Loverini. Entro la fine della prossima settimana le operazioni su tutta via Corridoni dovrebbero terminare.
Il cantiere in via San Giorgio
Ma c’è un altro cantiere importante a Bergamo: per l’e-Brt. dopo i maxi lavori in largo Tironi per adeguare l’incrocio con la costruzione della grande rotatoria e la modifica dei semafori, le operazioni sono cominciate anche nell’area via San Giorgio/via Baschenis.
Inevitabili le cose nella zona di via Baschenis e San Giorgio
Nella mattinata di lunedì gli operai sono partiti con la demolizione parziale, proprio all’angolo tra le due vie, dell’aiuola spartitraffico; azione necessaria per eseguire i tagli stradali propedeutici all’installazione dei nuovi impianti semaforici. Interventi che come spiegato da Atb rappresentano una fase fondamentale delle opere preparatorie all’attivazione dell’e-Brt, la nuova linea di autobus elettrici che collegheranno Bergamo con Dalmine e Verdellino.
Le code nella zona saranno da mettere in conto: nello specifico in via Baschenis all’intersezione con via San Giorgio. Nessun cambiamento invece per via San Giorgio, dove la viabilità è e rimane immutata con la percorribilità in entrambi i sensi di marcia.
