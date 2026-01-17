Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 17 Gennaio 2026

Presidenza della Provincia di Bergamo: Gafforelli si ricandida per il centrodestra

POLITICA. L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra: questo è stato deciso nella mattinata di sabato 17 gennaio.

Redazione Web
Redazione Web
Gianfranco Gafforelli
Gianfranco Gafforelli

Gorlago

Il futuro della Provincia si decide in provincia, a Gorlago, nel vertice ospitato dalla Lega. Al terzo incontro di coalizione, come previsto, si è chiuso il cerchio attorno alla figura di Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano di Lombardia.

L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra: questo è stato deciso nella mattinata di sabato 17 gennaio dai tre segretari politici Andrea Tremaglia (FdI), Fabrizio Sala (Lega) e Umberto Valois (Forza Italia), con l’obiettivo di superare l’attuale assetto di governo di Via Tasso, quelle larghe intese su cui si è fondata la presidenza di Pasquale Gandolfi.

«Ciascuna forza politica, completato il proprio percorso di confronto interno, ha messo sul tavolo proposte e priorità, con l’obiettivo condiviso di convergere sulla candidatura migliore, la maggiormente capace di parlare a tutti i Comuni e di dialogare con tutte le componenti, partitiche e civiche» fanno sapere dal centrodestra. La Provincia di Bergamo è l’ottava in Italia per numero di abitanti ma soprattutto la terza per numero di Comuni, e tutti i 243 municipi «troveranno nella figura di Gianfranco Gafforelli ascolto e attenzione». Già da domenica 18 gennaio il candidato del centrodestra sarà in pista per raccogliere istanze e indicazioni che ne guideranno l’azione per i prossimi 4 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Gorlago
Romano di Lombardia
Politica
politica interna
governo
Elezioni
Enti locali
Gianfranco Gafforelli
Andrea Tremaglia
Fabrizio Sala
Umberto Valois
Pasquale Gandolfi
Forza Italia
Lega
FdI