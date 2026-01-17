Cronaca / Bergamo Città
Sabato 17 Gennaio 2026
Presidenza della Provincia di Bergamo: Gafforelli si ricandida per il centrodestra
POLITICA. L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra: questo è stato deciso nella mattinata di sabato 17 gennaio.
Gorlago
Il futuro della Provincia si decide in provincia, a Gorlago, nel vertice ospitato dalla Lega. Al terzo incontro di coalizione, come previsto, si è chiuso il cerchio attorno alla figura di Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano di Lombardia.
L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra: questo è stato deciso nella mattinata di sabato 17 gennaio dai tre segretari politici Andrea Tremaglia (FdI), Fabrizio Sala (Lega) e Umberto Valois (Forza Italia), con l’obiettivo di superare l’attuale assetto di governo di Via Tasso, quelle larghe intese su cui si è fondata la presidenza di Pasquale Gandolfi.
«Ciascuna forza politica, completato il proprio percorso di confronto interno, ha messo sul tavolo proposte e priorità, con l’obiettivo condiviso di convergere sulla candidatura migliore, la maggiormente capace di parlare a tutti i Comuni e di dialogare con tutte le componenti, partitiche e civiche» fanno sapere dal centrodestra. La Provincia di Bergamo è l’ottava in Italia per numero di abitanti ma soprattutto la terza per numero di Comuni, e tutti i 243 municipi «troveranno nella figura di Gianfranco Gafforelli ascolto e attenzione». Già da domenica 18 gennaio il candidato del centrodestra sarà in pista per raccogliere istanze e indicazioni che ne guideranno l’azione per i prossimi 4 anni.
