Presidenza della Provincia di Bergamo: Gafforelli si ricandida per il centrodestra

L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra: questo è stato deciso nella mattinata di sabato 17 gennaio dai tre segretari politici A ndrea Tremaglia (FdI), Fabrizio Sala (Lega) e Umberto Valois (Forza Italia) , con l’obiettivo di superare l’attuale assetto di governo di Via Tasso, quelle larghe intese su cui si è fondata la presidenza di Pasquale Gandolfi.

«Ciascuna forza politica, completato il proprio percorso di confronto interno, ha messo sul tavolo proposte e priorità, con l’obiettivo condiviso di convergere sulla candidatura migliore, la maggiormente capace di parlare a tutti i Comuni e di dialogare con tutte le componenti, partitiche e civiche» fanno sapere dal centrodestra. La Provincia di Bergamo è l’ottava in Italia per numero di abitanti ma soprattutto la terza per numero di Comuni, e tutti i 243 municipi «troveranno nella figura di Gianfranco Gafforelli ascolto e attenzione». Già da domenica 18 gennaio il candidato del centrodestra sarà in pista per raccogliere istanze e indicazioni che ne guideranno l’azione per i prossimi 4 anni.