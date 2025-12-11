«Punto Dono», verso Natale un aiuto per chi vive ai margini

«Qui al Galgario oggi è una tiepida giornata di sole che scalda i cuori e le speranze di una vita migliore» scrive un anonimo. Ivan invece usa un pennarello blu per dire che «non c’è futuro nell’indifferenza...per una città più solidale». Su cartoline e fogli recuperati, gli ospiti delle strutture gestite dalla Caritas Diocesana bergamasca hanno lasciato un pensiero, una richiesta di aiuto, di perdono, di semplice considerazione, per dire che anche se ai margini, la loro vita ha un valore . Ritagli di vita appesi al «Punto Dono» , allestito nel Donizetti Studio di largo Gavazzeni , inaugurato mercoledì e aperto fino al 22 dicembre, dalle 10 alle 19 .

Kit di prima necessità

Dentro ci sono beni di prima necessità, dentifricio e sapone, biancheria intima, medicinali. Ma anche scarpe comode per camminare, una mantella contro le intemperie, uno zaino che, per chi non ha un tetto sotto il quale dormire, è casa. Sulle pareti di «Punto Dono» i numeri della Caritas che nel 2024 ha erogato 5.485 docce, ha offerto la prima colazione incontrando 1.326 persone, 130 prestazioni sanitarie, ha assistito oltre 30 famiglie in difficoltà. Nei dormitori ha accolto 567 uomini e 53 donne dai 19 agli 81 anni. Spiega il direttore don Roberto Trussardi: «Il “Punto Dono” è un’ulteriore attenzione alle persone a cui ogni giorno proviamo a dare una mano. L’anno scorso abbiamo fatto questo tentativo che ha avuto successo, un grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare con una donazione: abbiamo potuto fornire 210 kit per l’igiene personale, 50 kit scuola, 85 kit protezione e 10 kit salute. Ci auguriamo che “Punto Dono” possa essere un’occasione per continuare a sostenere le persone che restano indietro».