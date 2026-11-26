Quando ancora i negozi di vicinato e le piccole botteghe erano il cuore del commercio bergamasco, in via Carducci a Bergamo muoveva i primi passi quello che è oggi classificabile a tutti gli effetti come il primo «supermercato» della città. Parliamo della «Città Mercato», inaugurata il 25 ottobre 1976 , che proprio quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 50 anni dalla sua apertura. Oggi non si chiama più così – anche se chi, negli anni, l’ha frequentata continua a conoscerla con il suo nome originale – e la storia di questo centro ha avuto diversi capovolgimenti e cambi di rotta. Tuttavia, rimane ad oggi un vero e proprio «mito» per i bergamaschi più âgée.