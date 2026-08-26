Raggirano un’88enne e scappano con l’oro: intercettati su un Frecciarossa

Si sarebbe presentato al telefono come «Procuratore Capo» convincendo un’anziana di 88 anni di Bergamo a consegnare i monili in oro custoditi in casa. La truffa è stata però ricostruita in poche ore dai carabinieri, che hanno individuato i due presunti responsabili e recuperato l’intera refurtiva.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 21 agosto. Alla donna era stato riferito che un’auto a lei intestata sarebbe stata coinvolta in un reato e che sarebbe stato necessario controllare i preziosi presenti nell’abitazione.

Un chilo di monili consegnato alla falsa incaricata

Poco dopo una donna si è presentata a casa dell’88enne e si è fatta consegnare numerosi oggetti in oro, per un peso complessivo riferito dalla vittima di circa un chilogrammo. All’esterno, secondo la ricostruzione degli investigatori, l’attendeva un uomo con il compito di fare da «palo».

Le immagini della videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Bergamo Bassa di individuare un 67enne e una 53enne, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine.

Rintracciati alla stazione di Bologna

Gli investigatori hanno ricostruito la fuga della coppia: dalla stazione di Bergamo i due avrebbero raggiunto Brescia in treno e poi Verona, dove avrebbero acquistato i biglietti per un Frecciarossa diretto a Napoli.