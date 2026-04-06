Ragno violino, insidia difficile da riconoscere. «Attenti alle infezioni»

Come è il ragno violino

Il veleno del ragno violino è citotossico, cioè agisce sui tessuti cutanei, ma non sul sistema nervoso: non provoca quindi sintomi sistemici gravi come difficoltà respiratorie o alterazioni cardiache

Di piccole dimensioni, poco appariscente e schivo, «tende sempre a fuggire o a nascondersi al minimo disturbo e il morso resta un evento raro, che si verifica soprattutto quando l’animale viene accidentalmente schiacciato», spiegano il direttore del Centro Giuseppe Bacis e la tossicologa Mariapina Gallo. Secondo gli specialisti, la maggior parte dei casi è gestibile senza complicazioni: «Il 95% dei morsi provoca solo un effetto locale. Solo in una minoranza di situazioni, circa il 5%, può comparire una bolla che si rompe e si trasforma in un’ulcera con tempi di guarigione più lunghi». Il veleno del ragno violino è citotossico, cioè agisce sui tessuti cutanei, ma non sul sistema nervoso: non provoca quindi sintomi sistemici gravi come difficoltà respiratorie o alterazioni cardiache. Nella maggior parte dei casi quindi, spiegano, «i primi effetti sono modesti e compaiono dopo alcune ore, con arrossamento e prurito». I casi più seri, finiti spesso al centro della cronaca, sono in realtà legati a complicanze infettive: «Non è tanto il veleno in sé a causare problemi gravi, ma le infezioni che possono svilupparsi successivamente e che, se non trattate correttamente, possono evolvere».