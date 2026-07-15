Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video
MALTEMPO. La perturbazione che sta attraversando la nostra provincia nella serata di mercoledì 15 luglio ha provocato la caduta di alberi e rami dalla valli alla pianura. Un albero ha invaso una corsia subito all’uscita della galleria di Montenegrone.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
L’allerta arancione è stata diramata da Regione lombardia fino a mezzanotte di mercoledì 15 luglio in previsione di una perturbazione con raffiche di vento fino a 150 km/h e temporali diffusi e violenti.
A Scanzorosciate all’uscita della galleria di Montenegrone un albero è caduto sulla carreggiata e fino alla rimozione è stato istituito il senso unico alternato. A Boltiere sono cadute tre piante, sul posto i vigili del fuoco e protezione civile per liberare le strade.
Alberi caduti a Boltiere
A Treviglio si è allagato il sottopasso via Canonica, alberi e rami divelti in via Abate Crippa, via San Zeno, piazza Insurrezione, via Sola (colpita auto parcheggiata), via Marconi, via Bergamo, via Padova. Si sono attivati la protezione civile i sommozzatori. Nessuna segnalazione al momento di danni a persone.
A Cavernago divelta la copertura dell’aerea feste.
A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo in via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Sul posto la polizia. Volati un po’ ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all’estero dai negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro, ma sino ad ora nessuna segnalazione di particolari danni.
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