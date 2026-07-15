Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 15 Luglio 2026

Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

MALTEMPO. La perturbazione che sta attraversando la nostra provincia nella serata di mercoledì 15 luglio ha provocato la caduta di alberi e rami dalla valli alla pianura. Un albero ha invaso una corsia subito all’uscita della galleria di Montenegrone.

Lettura meno di un minuto.

Bergamo

L’allerta arancione è stata diramata da Regione lombardia fino a mezzanotte di mercoledì 15 luglio in previsione di una perturbazione con raffiche di vento fino a 150 km/h e temporali diffusi e violenti.

A Scanzorosciate all’uscita della galleria di Montenegrone un albero è caduto sulla carreggiata e fino alla rimozione è stato istituito il senso unico alternato. A Boltiere sono cadute tre piante, sul posto i vigili del fuoco e protezione civile per liberare le strade.

Alberi caduti a Boltiere

Leggi anche

A Treviglio si è allagato il sottopasso via Canonica, alberi e rami divelti in via Abate Crippa, via San Zeno, piazza Insurrezione, via Sola (colpita auto parcheggiata), via Marconi, via Bergamo, via Padova. Si sono attivati la protezione civile i sommozzatori. Nessuna segnalazione al momento di danni a persone.

Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video
Rami caduti a Treviglio anche su auto in sosta
(Foto di Cesni)
Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video
Rami caduti a Treviglio
(Foto di Cesni)
Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video
Rami caduti a Treviglio anche su mezzi in sosta
(Foto di Cesni)

A Cavernago divelta la copertura dell’aerea feste.

Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video
Il tendone dell’aea feste di Cavernago divelto dal forte vento.
(Foto di Diego Defendini)

A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo in via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Sul posto la polizia. Volati un po’ ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all’estero dai negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro, ma sino ad ora nessuna segnalazione di particolari danni.

Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video
I cartoni fatti volare dal vento in via XX Settembre a Bergamo
(Foto di Sergio Agazzi)
Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video
Lastre di onduline cadute dal tetto di un palazzo in via Zambonate a causa del forte vento, fortunatamente senza causare danni. Sul posto la polizia.
(Foto di Agazzi)
Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video
Tavoli sedie e ombrelloni ribaltati dal vento in centro a Bergamo
(Foto di Agazzi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Allerta meteo
Meteo