Rami spezzati e alberi caduti, i danni del temporale in Bergamasca- Foto/Video

L’allerta arancione è stata diramata da Regione lombardia fino a mezzanotte di mercoledì 15 luglio in previsione di una perturbazione con raffiche di vento fino a 150 km/h e temporali diffusi e violenti.

A Scanzorosciate all’uscita della galleria di Montenegrone un albero è caduto sulla carreggiata e fino alla rimozione è stato istituito il senso unico alternato. A Boltiere sono cadute tre piante, sul posto i vigili del fuoco e protezione civile per liberare le strade.

Alberi caduti a Boltiere

A Treviglio si è allagato il sottopasso via Canonica, alberi e rami divelti in via Abate Crippa, via San Zeno, piazza Insurrezione, via Sola (colpita auto parcheggiata), via Marconi, via Bergamo, via Padova. Si sono attivati la protezione civile i sommozzatori. Nessuna segnalazione al momento di danni a persone.

Rami caduti a Treviglio anche su auto in sosta

(Foto di Cesni) Rami caduti a Treviglio

(Foto di Cesni) Rami caduti a Treviglio anche su mezzi in sosta

(Foto di Cesni)

A Cavernago divelta la copertura dell’aerea feste.

Il tendone dell’aea feste di Cavernago divelto dal forte vento.

(Foto di Diego Defendini) A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo in via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Sul posto la polizia. Volati un po’ ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all’estero dai negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro, ma sino ad ora nessuna segnalazione di particolari danni.