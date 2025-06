Referendum, la sindaca di Bergamo: «Voterò, un esercizio democrazia»

Carnevali rende noto che voterà tutti e cinque i quesiti, «ritirando tutte le schede». E aggiunge: «Nel valutare i referendum che riguardano il lavoro, il mio giudizio sulla legge 183/2014, cosiddetto Jobs Act, rimane positivo: una legge di riforma del mercato del lavoro, che ho votato da parlamentare insieme alla quasi totalità del gruppo Pd alla Camera dei deputati. Non condivido i due quesiti che intendono abrogare parte del Jobs Act né quello relativo alle piccole imprese. Per quanto riguarda quello sul tema delle tutele crescenti, che la Corte Costituzionale ha già modificato, l’indennizzo in caso di licenziamento si ridurrebbe da un massimo di 36 mensilità a un massimo di 24. Sul tempo determinato, rilevo che negli ultimi dieci anni i contratti di questa tipologia sono scesi da circa il 20% al 14% del totale dei contratti, in linea con gli altri paesi europei. Per tutti e tre i quesiti, temo che l’approvazione in mancanza di una norma sostitutiva possa generare maggiori contenziosi e un quadro più incerto. Ci sono criticità che vanno affrontate con urgenza: la stagnazione delle retribuzioni, la necessità di investire in una formazione continua e mirata, il salario minimo».