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Cronaca / Bergamo Città Martedì 29 Settembre 2026

Cantieri ferroviari, Rfi chiede la risoluzione dei contratti. Comune e Provincia chiedono un incontro urgente

LA RICHIESTA. Comune e Provincia convocano un vertice il 2 ottobre: preoccupano i ritardi sulla Bergamo-Ponte San Pietro e l’incertezza sulla fine dei lavori.

Lettura 1 min.
Cantieri ferroviari, Rfi chiede la risoluzione dei contratti. Comune e Provincia chiedono un incontro urgente

Bergamo

Un incontro urgente per affrontare i ritardi dei cantieri ferroviari bergamaschi e ottenere tempi certi sulla conclusione delle opere. Comune e Provincia di Bergamo hanno convocato per venerdì 2 ottobre alle 9.30, nella sede della Provincia, i rappresentanti istituzionali del territorio.

La lettera, firmata dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e dalla sindaca Elena Carnevali, è stata inviata al ministro Roberto Calderoli, ai parlamentari ed europarlamentari bergamaschi, ai rappresentanti regionali e al presidente di Sacbo Giovanni Sanga. Per conoscenza anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Cantieri, fine lavori oltre il 2027

Al centro del confronto ci sono soprattutto i lavori sulla Bergamo-Ponte San Pietro e sulla linea tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Orio al Serio. Secondo Comune e Provincia, l’attuale avanzamento non rende plausibile la conclusione degli interventi entro il 2027.

Cantieri ferroviari, Rfi chiede la risoluzione dei contratti. Comune e Provincia chiedono un incontro urgente
Il cantiere della nuova Viabilità per il Treno per Orio
(Foto di Sergio Agazzi)

Via San Bernardino e via dei Caniana, slittano i tempi

Per il ponte di via San Bernardino l’apertura del secondo fornice, necessaria per ripristinare i due sensi di marcia, è stata rinviata alle festività natalizie. Il ponte di via dei Caniana dovrebbe invece essere realizzato entro metà gennaio 2027.

Rfi ha inoltre presentato al Collegio Consultivo Tecnico una richiesta di risoluzione del contratto d’appalto. Le nuove scadenze restano quindi subordinate all’andamento dei lavori e all’esito della procedura.

Cantieri ferroviari, Rfi chiede la risoluzione dei contratti. Comune e Provincia chiedono un incontro urgente
I lavori al ponte ferroviario di via San Bernerdino a Bergamo qualche giorno fa
Cantieri ferroviari, Rfi chiede la risoluzione dei contratti. Comune e Provincia chiedono un incontro urgente
I lavori al ponte ferroviario di via San Bernerdino a Bergamo qualche giorno fa

Bergamo-Ponte San Pietro chiusa da oltre due anni

Comune e Provincia ricordano che la Bergamo-Ponte San Pietro è chiusa da oltre due anni. Tra le 7.30 e le 9.30 entrano ogni giorno in città 38 autobus sostitutivi, con ripercussioni sulla viabilità di Bergamo e dei Comuni dell’hinterland occidentale.

Il vertice servirà anche a fare il punto sulla Bergamo-Montello, sul cosiddetto «salto di montone» e sugli investimenti necessari per il sistema ferroviario provinciale.

Cantieri ferroviari, Rfi chiede la risoluzione dei contratti. Comune e Provincia chiedono un incontro urgente
I lavori per il raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro
(Foto di Beppe Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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