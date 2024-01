Riapre via Torni, completato l’intervento di sistemazione del muro pericolante

Riapre al transito veicolare via Torni, interrotta da alcuni mesi per via del rischio di crollo di un muro della proprietà privata che si trova proprio all’imbocco della via, a pochi passi da via Sudorno. Riapre quindi oggi - 16 gennaio - una delle principali arterie dei colli di Bergamo, interrotta per consentire i lavori di sistemazione e restauro del muro - alto quasi 4 metri - in accordo con la Soprintendenza.