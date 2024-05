Riecco i treni storici: il Sebino Express partirà il 19 maggio

Da domenica 5 maggio riparte la stagione dei treni storici della Fondazione Fs in Lombardia. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dall’ assessorato ai Trasporti di Regione Lombardia in collaborazione con F on dazione Ferrovie dello Stato Italiane ed Fs Treni turistici italiani . «Un’iniziativa di grande successo – spiegano dalla Regione – che, grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Fs, permette ogni anno a migliaia di persone di scoprire itinerari e paesaggi della nostra regione attraverso un autentico viaggio nel tempo, a bordo di treni che hanno fatto la storia della ferrovia italiana».

Il calendario delle partenze

Il calendario quest’anno prevede venti circolazioni. Tra le principali novità introdotte rispetto al passato, due circolazioni in treno d’epoca sull’itinerario Milano - Brescia - Desenzano con partenze previste il 9 giugno e il 1° settembre, e da Milano a Genova il 14 luglio e il 3 novembre con l’Etr 252 «Arlecchino». Riproposti gli itinerari più apprezzati, tra i quali quello del Sebino, l’Expres s da Milano al lago d’Iseo (Paratico) con partenze previste domenica 19 maggio, 16 giugno, 15 settembre e 20 ottobre. Laveno Express da Milano alla scoperta del lago Maggiore, con partenze previste domenica 5 maggio, 2 giugno, 8 settembre. Lario Express da Milano e Monza per Como e Lecco, con partenze previste domenica 12 maggio e 13 ottobre. Lomellina Express da Milano a Mortara, con partenze previste domenica 26 maggio e 29 settembre in occasione rispettivamente della manifestazione «Benvenuti in Lomellina» e della Sagra del salame d’oca. Besanino Express da Milano per Besana, Molteno e Lecco, con partenze previste domenica 22 settembre e 27 ottobre. Previsti, infine, due treni storici sull’itinerario Milano-Chiavenna (domenica 23 giugno) e tra Milano e Cremona (domenica 17 novembre, per la Festa del Torrone).