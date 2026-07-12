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Cronaca / Bergamo Città Domenica 12 Luglio 2026

Rifugi delle Orobie: la mappa interattiva per escursionisti e famiglie

MONTAGNA. Lo strumento, semplice da consultare e gratuito, consente di individuare le strutture presenti sul territorio e di accedere alle principali informazioni utili.

Lettura 1 min.
Giorgia Pollastri
Giorgia Pollastri

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Rifugi delle Orobie: la mappa interattiva per escursionisti e famiglie
Il rifugio Brunone

Bergamo

Anche quest’estate, le Orobie tornano a essere una delle mete più amate da escursionisti, famiglie e appassionati di montagna. Cime, vallate, sentieri e panorami continuano a raccontare il legame profondo dei bergamaschi con le loro montagne: un rapporto fatto di natura, tradizione, camminate all’aria aperta e soste rigeneranti in quota.

I rifugi: punto di riferimento

Tra i punti di riferimento più preziosi per chi frequenta le Orobie ci sono i rifugi. Non sono soltanto luoghi dove fermarsi per mangiare o riposare, ma veri presìdi di ospitalità, incontro e memoria del territorio. Qui si intrecciano storie, esperienze, consigli di viaggio e quella convivialità semplice che rende speciale ogni escursione. A rendere vivi questi luoghi sono i gestori, che con passione e impegno custodiscono l’anima della montagna. Dai piatti caldi ai pernottamenti, dalle informazioni sui sentieri all’accoglienza degli escursionisti, i rifugi restano tappe fondamentali per chi vuole vivere le Orobie in sicurezza e con consapevolezza.

La mappa

Per aiutare escursionisti, famiglie e turisti a organizzare le proprie uscite, è disponibile online anche quest’anno la nostra mappa interattiva dei rifugi delle Orobie bergamasche, con tutte le informazioni aggiornate. Lo strumento, semplice da consultare e gratuito, consente di individuare le strutture presenti sul territorio e di accedere alle principali informazioni utili. Per ogni rifugio sono indicati dati come località, periodi di apertura, possibilità di pernottamento, recapiti telefonici e siti o canali di riferimento per contattare i gestori. Le strutture sono geolocalizzate sulla mappa, così da rendere più immediata la programmazione di gite, camminate ed escursioni. È sufficiente cliccare sull’icona del rifugio per visualizzare le informazioni disponibili e scegliere la tappa più adatta al proprio itinerario.

La mappa potrà essere aggiornata anche grazie alle segnalazioni dei lettori: se conoscete un rifugio non ancora presente, potete scrivere a [email protected] indicando nome, località e riferimenti utili.

Un consiglio resta fondamentale: prima di mettersi in cammino è sempre opportuno contattare direttamente il rifugio. Le date e gli orari di apertura possono infatti cambiare in base alle condizioni meteo o a esigenze organizzative delle singole strutture. La raccomandazione vale in particolare per le escursioni fuori dai periodi di massima affluenza, ma anche durante l’estate è buona norma verificare in anticipo la disponibilità dei servizi.

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