Rissa in centro a Bergamo, ferito con un coccio di bottiglia

La Polizia di Stato di Bergamo è intervenuta nella notte del 23 maggio, intorno alle 2, in via Papa Giovanni XXIII, all’altezza di piazzetta Spada, dopo la segnalazione di una rissa. Gli agenti delle Volanti, arrivati sul posto, hanno individuato due persone coinvolte: un uomo ferito, con diverse lesioni e vistose tracce di sangue, e un altro soggetto indicato come presunto aggressore.

Secondo una prima ricostruzione, le ferite sarebbero state provocate con un coccio di bottiglia. Il ferito è stato soccorso e accompagnato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie: è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Nello zaino 110 grammi di hashish

Durante i controlli, gli agenti hanno chiesto al ferito di mostrare il contenuto dello zaino che aveva con sé. L’uomo ha consegnato una busta, all’interno della quale sono stati trovati circa 110 grammi di hashish. Subito dopo ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato al termine di un breve inseguimento. L’altro soggetto coinvolto è stato invece accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti.

Denunce e ordine di allontanamento

Al termine dell’intervento, l’uomo trovato in possesso dello stupefacente è stato deferito in stato di libertà per violazione dell’articolo 73 del Dpr 309/90. L’altro coinvolto è stato d enunciato per lesioni aggravate e per violazione del foglio di via obbligatorio.