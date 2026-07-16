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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 16 Luglio 2026

Rubata argenteria per 70mila euro da un furgone in via Autostrada a Bergamo

IL FURTO. In azione tre ladri durante la pausa pranzo del padrone del mezzo posteggiato. Al vaglio le telecamere.

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Rubata argenteria per 70mila euro da un furgone in via Autostrada a Bergamo
Via Autostrada

Probabilmente lo stavano tenendo d’occhio e, quando hanno visto che si era fermato a pranzare in un ristorante di via Autostrada ne hanno approfittato e gli hanno completamente ripulito il furgone in sosta, rubandogli argenteria per un valore stimato attorno ai settantamila euro. Il proprietario del mezzo si è accorto del grosso furto soltanto a pranzo finito, quando è tornato al parcheggio.

L’episodio martedì, appunto all’ora di pranzo: alcuni testimoni hanno poi riferito di aver notato tre individui, pare con indosso delle mascherine, aggirarsi attorno al furgone posteggiato nel parcheggio del ristorante, una zona piuttosto frequentata perché lì si trovano anche un supermercato, altre attività commerciali e alcuni uffici. Siamo infatti vicini al piazzale del mercato del lunedì, all’angolo con via Spino.

La dinamica del furto

Incuranti di tutto questo, attorno a mezzogiorno i tre ladri si sono avvicinati al furgone, lo hanno aperto e si sono impossessati del prezioso contenuto, pare trasferendolo su un’auto. Sarebbero però stati interrotti da alcuni passanti che si sono insospettiti e dal successivo arrivo del proprietario del mezzo: nello scappare in tutta fretta, avrebbero perso in strada parte della refurtiva, che è stata recuperata, anche se in parte si sarebbe danneggiata.

Al padrone del furgone non è rimasto altro da fare che avvisare le forze dell’ordine: sul posto è arrivata una volante della polizia e gli agenti hanno ricostruito l’accaduto, raccogliendo poi la denuncia del derubato. Resta da capire come mai, con un carico così prezioso, non vi fosse un antifurto attivo. La questura sta ora visionando le telecamere della zona, alla ricerca di qualche elemento che possa ricondurre ai tre ladri, pare scappati in auto. Di certo si sarebbe trattato di un colpo pianificato e comunque messo in atto in una zona piuttosto in vista e in un orario di grande frequentazione. Forse – è il sospetto – si è trattato di un colpo su commissione.

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