Rubata argenteria per 70mila euro da un furgone in via Autostrada a Bergamo

Probabilmente lo stavano tenendo d’occhio e, quando hanno visto che si era fermato a pranzare in un ristorante di via Autostrada ne hanno approfittato e gli hanno completamente ripulito il furgone in sosta, rubandogli argenteria per un valore stimato attorno ai settantamila euro. Il proprietario del mezzo si è accorto del grosso furto soltanto a pranzo finito, quando è tornato al parcheggio.

L’episodio martedì, appunto all’ora di pranzo: alcuni testimoni hanno poi riferito di aver notato tre individui, pare con indosso delle mascherine, aggirarsi attorno al furgone posteggiato nel parcheggio del ristorante, una zona piuttosto frequentata perché lì si trovano anche un supermercato, altre attività commerciali e alcuni uffici. Siamo infatti vicini al piazzale del mercato del lunedì, all’angolo con via Spino.

La dinamica del furto

Incuranti di tutto questo, attorno a mezzogiorno i tre ladri si sono avvicinati al furgone, lo hanno aperto e si sono impossessati del prezioso contenuto, pare trasferendolo su un’auto. Sarebbero però stati interrotti da alcuni passanti che si sono insospettiti e dal successivo arrivo del proprietario del mezzo: nello scappare in tutta fretta, avrebbero perso in strada parte della refurtiva, che è stata recuperata, anche se in parte si sarebbe danneggiata.