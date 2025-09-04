Salta un tombino, buco in strada: danni a 10 auto e tre feriti

Un pesante tombino da quaranta chili è stato divelto dalla sua base, al centro di via Correnti a Bergamo, e scaraventato in avanti di alcuni metri, probabilmente da un mezzo pesante. E i mezzi che sono transitati dopo ci sono finiti di fatto dentro con le ruote, sbandando e andando poi a sbattere contro i guardrail. Il bilancio di quanto accaduto poco dopo le 5 di martedì 2 settembre è di dieci vetture danneggiate, quattordici persone coinvolte, tre delle quali ferite, in modo non grave. Si tratta delle tre donne che viaggiavano sulla prima auto, una Fiat Punto che, finendo con una ruota nel tombino, ha sbandato: sono state soccorse dal personale del 118, intervenuto con automedica e ambulanze, e trasferite in ospedale, due in codice verde al Bolognini di Seriate e una in giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le altre undici persone coinvolte sulle restanti nove vetture non hanno invece riportato ferite.

La catena d’incidenti

La catena di incidenti è avvenuta nel tratto di via Correnti in direzione del centro, poco prima della salita sul nuovo cavalcavia. Per ricostruire i fatti è intervenuta la polizia stradale di Treviglio. È tra l’altro emerso che il tombino in questione era stato sistemato domenica mattina, dunque meno di 48 ore da quando un mezzo pesante – che non è ancora stato individuato – lo ha fatto saltar fuori dalla propria sede, lasciando una piccola voragine (con tanto di scaletta verticale a pioli per permettere agli operai di raggiungere i sottoservizi) al centro della carreggiata. La prima auto che lo ha centrato è stata proprio la Punto con a bordo le tre donne – di 20, 40 e 42 anni – rimaste ferite: la loro vettura è di fatto finita fuori strada.