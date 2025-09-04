Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025

Salta un tombino, buco in strada: danni a 10 auto e tre feriti

VIA CORRENTI. Il manufatto di 40 chili scaraventato fuori dalla sua sede forse da un camion. A seguire la raffica di incidenti.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Il tombino causa dei sinistri
Il tombino causa dei sinistri

Un pesante tombino da quaranta chili è stato divelto dalla sua base, al centro di via Correnti a Bergamo, e scaraventato in avanti di alcuni metri, probabilmente da un mezzo pesante. E i mezzi che sono transitati dopo ci sono finiti di fatto dentro con le ruote, sbandando e andando poi a sbattere contro i guardrail. Il bilancio di quanto accaduto poco dopo le 5 di martedì 2 settembre è di dieci vetture danneggiate, quattordici persone coinvolte, tre delle quali ferite, in modo non grave. Si tratta delle tre donne che viaggiavano sulla prima auto, una Fiat Punto che, finendo con una ruota nel tombino, ha sbandato: sono state soccorse dal personale del 118, intervenuto con automedica e ambulanze, e trasferite in ospedale, due in codice verde al Bolognini di Seriate e una in giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le altre undici persone coinvolte sulle restanti nove vetture non hanno invece riportato ferite.

La catena d’incidenti

La catena di incidenti è avvenuta nel tratto di via Correnti in direzione del centro, poco prima della salita sul nuovo cavalcavia. Per ricostruire i fatti è intervenuta la polizia stradale di Treviglio. È tra l’altro emerso che il tombino in questione era stato sistemato domenica mattina, dunque meno di 48 ore da quando un mezzo pesante – che non è ancora stato individuato – lo ha fatto saltar fuori dalla propria sede, lasciando una piccola voragine (con tanto di scaletta verticale a pioli per permettere agli operai di raggiungere i sottoservizi) al centro della carreggiata. La prima auto che lo ha centrato è stata proprio la Punto con a bordo le tre donne – di 20, 40 e 42 anni – rimaste ferite: la loro vettura è di fatto finita fuori strada.

A seguire le altre nove auto hanno riportato danni alle gomme e alla carrozzeria (senza collidere tra di loro), fino a quando sul posto è arrivata la polizia stradale con due pattuglie (supportata anche da una volante del commissariato) e il tratto di strada è stato chiuso alla circolazione fino alla messa in sicurezza del tombino.

Bergamo
Seriate
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Salute
Ferite, Lesioni
Giovanni XXIII di Bergamo
Polizia Stradale