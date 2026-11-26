Dall’adolescenza alla terza età, un anno dedicato alla salute e alla prevenzione femminile. Prenderà il via venerdì 27 novembre «Donna 360° – Prendersi cura di sé in ogni fase della vita», il progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo nell’ambito del programma Officine della Salute, con il sostegno dell’azienda Essity.

Salute femminile, sette incontri con gli specialisti

Il percorso, della durata di dodici mesi, prevede sette incontri informativi con professionisti e una serata conclusiva. Si partirà dalla conoscenza del proprio corpo durante l’adolescenza, affrontando i temi della pubertà e del primo ciclo mestruale, per poi approfondire fertilità, benessere del pavimento pelvico, menopausa e prevenzione.

Visite senologiche e screening gratuiti

Sono previste tre giornate dedicate alla prevenzione del tumore della mammella, con visite senologiche gratuite in collaborazione con l’associazione Amiche per mano. In programma anche una giornata di test gratuiti per Hiv, epatite B e C e sifilide, nell’ambito del progetto Bergamo Fast Track City, e una dedicata alla prevenzione dell’osteoporosi. A chiudere il percorso sarà la serata «Celebrarsi», con testimonianze e storie di donne.

Il primo appuntamento a Bergamo