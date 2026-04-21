Salva studente che voleva buttarsi dal terzo piano: il «grazie» del Comune di Bergamo al prof

Un gesto di prontezza e umanità che ha evitato una tragedia. La sindaca di Bergamo Elena Carnevali, insieme all’assessora ai Servizi educativi Marzia Marchesi, ha incontrato questa mattina il professor Salvatore Antonio Muzzupappa e la dirigente dell’Itis Paleocapa Annalisa Bonazzi per esprimere la riconoscenza della città.

Il docente, lo scorso 30 marzo, è intervenuto salvando uno studente che stava tentando di gettarsi dal terzo piano di un’aula. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità e che ha spinto l’Amministrazione a ringraziarlo pubblicamente.

«Fondamentale saper cogliere i segnali»

Durante l’incontro, la sindaca ha sottolineato non solo la rapidità dell’intervento, ma anche la capacità di comprendere la situazione: «Di fronte alla fragilità dei ragazzi abbiamo bisogno che la scuola e la comunità sappiano leggere segnali spesso nascosti e agire insieme per supportare studenti e famiglie». Un riconoscimento che va oltre il singolo episodio e richiama il ruolo educativo degli insegnanti e delle istituzioni scolastiche.

Il professore: «Un lavoro condiviso»

Il professor Muzzupappa ha ringraziato per le parole ricevute, evidenziando come il gesto sia anche il riflesso dell’impegno quotidiano di tanti docenti: un lavoro spesso silenzioso, fatto di attenzione e responsabilità verso gli studenti.

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