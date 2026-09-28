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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 28 Settembre 2026

San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato di Bergamo celebra il Patrono: porte aperte a studenti e bimbi

L’INIZIATIVA. Martedì 29 settembre Messa con il vescovo Beschi e «Family Day» in Questura: porte aperte a studenti e bambini per conoscere specialità e strumenti della Polizia.

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San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato di Bergamo celebra il Patrono: porte aperte a studenti e bimbi

Domani, martedì 29 settembre, la Polizia di Stato di Bergamo celebrerà San Michele Arcangelo, suo Santo Patrono, con una mattinata che unirà il momento religioso al tradizionale «Family Day», dedicato in particolare ai più giovani.

Alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie, il vescovo di Bergamo Francesco Beschi, insieme al cappellano della Polizia di Stato don Ilario Tiraboschi, presiederà la Messa alla presenza delle autorità cittadine.

Nel corso della mattinata la Questura aprirà le porte ai familiari del personale, agli studenti dell’Istituto comprensivo «Alberico da Rosciate» e ai bambini della scuola dell’infanzia «Don Francesco Garbelli». I ragazzi potranno visitare gli ambienti di lavoro e conoscere da vicino specialità e strumenti utilizzati quotidianamente dagli agenti.

Saranno presenti operatori della Polizia Scientifica, dell’Ufficio sanitario provinciale e della Polizia Stradale, oltre alle unità cinofile e agli artificieri. Alla giornata parteciperanno anche il campione paralimpico bergamasco Mirko Testa e gli atleti del Rugby Bergamo 1950, per un momento dedicato ai valori dello sport, del rispetto e dello spirito di squadra.

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