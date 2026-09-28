San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato di Bergamo celebra il Patrono: porte aperte a studenti e bimbi

Nel corso della mattinata la Questura aprirà le porte ai familiari del personale, agli studenti dell’Istituto comprensivo «Alberico da Rosciate» e ai bambini della scuola dell’infanzia «Don Francesco Garbelli». I ragazzi potranno visitare gli ambienti di lavoro e conoscere da vicino specialità e strumenti utilizzati quotidianamente dagli agenti.

Saranno presenti operatori della Polizia Scientifica, dell’Ufficio sanitario provinciale e della Polizia Stradale, oltre alle unità cinofile e agli artificieri. Alla giornata parteciperanno anche il campione paralimpico bergamasco Mirko Testa e gli atleti del Rugby Bergamo 1950, per un momento dedicato ai valori dello sport, del rispetto e dello spirito di squadra.