Saviano ai giovani: «Cercate sempre con coraggio la strada della verità»

«Cercate con ostinazione di trovare una strada per far emergere la verità. La vostra scelta di prendere una posizione e di agire per gli altri è una scelta di cuore e di coraggio, ed è ciò che vi caratterizza più di qualsiasi altra cosa». Ha risposto così, Roberto Saviano, alle domande dei tanti ragazzi che sabato 8 ottobre lo hanno ascoltato al piazzale degli Alpini, nell’iniziativa di apertura della due giorni dedicata ai giovani volontari, dal titolo «Io dono così. Giovani che cambiano il mondo», evento clou di Bergamo Capitale italiana del Volontariato 2022.