Schianto in moto in via Ruggeri da Stabello: ferito un 18enne

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì 6 luglio in un incidente avvenuto in via Ruggeri da Stabello, all’altezza dell’ufficio postale. L’allarme è scattato intorno alle 16.30: lo scontro ha coinvolto una moto (guidata dal giovane), un’auto e un bus di linea dell’Atb. Sul posto sono intervenute in codice giallo un’ambulanza e un’automedica. Il 18enne è stato soccorso cosciente. Assistenza anche a un uomo di 31 anni coinvolto nell’incidente. La polizia locale ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità, chiudendo il traffico verso il centro di Bergamo e deviando i veicoli all’incrocio con via Crocifisso. In uscita da Bergamo si circola a senso unico.