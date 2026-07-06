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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 06 Luglio 2026

Schianto in moto in via Ruggeri da Stabello: ferito un 18enne

BERGAMO. L’incidente nel pomeriggio del 6 luglio all’altezza delle Poste. Il giovane, soccorso in codice giallo, è rimasto cosciente. Traffico deviato all’altezza di via Crocifisso.

Lettura meno di un minuto.
Schianto in moto in via Ruggeri da Stabello: ferito un 18enne
L’incidente in via Ruggeri da Stabello: ferito un 18enne in moto
(Foto di Bedolis)

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì 6 luglio in un incidente avvenuto in via Ruggeri da Stabello, all’altezza dell’ufficio postale. L’allarme è scattato intorno alle 16.30: lo scontro ha coinvolto una moto (guidata dal giovane), un’auto e un bus di linea dell’Atb. Sul posto sono intervenute in codice giallo un’ambulanza e un’automedica. Il 18enne è stato soccorso cosciente. Assistenza anche a un uomo di 31 anni coinvolto nell’incidente. La polizia locale ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità, chiudendo il traffico verso il centro di Bergamo e deviando i veicoli all’incrocio con via Crocifisso. In uscita da Bergamo si circola a senso unico.

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