Sciopero generale al via anche a Bergamo nella mattinata di venerdì 20 novembre. Migliaia di studenti e lavoratori - si calcola circa novemila persone secondo gli organizzatori - sono scesi in piazza nel centro cittadino per protestare contro il carovita, la guerra e la legge di Bilancio.

Il corteo, partito intorno alle 10 dalla stazione autolinee, ha attraversa le vie del centro seguendo il percorso di via Mai, via Madonna della Neve, via Camozzi, per poi raggiungere Porta Nuova e via Vittorio Veneto. In testa alla manifestazione gli studenti, seguiti dai lavoratori.

Il corteo in via Mai

(Foto di Bedolis) La partenza alla stazione autolinee

Ad accompagnare la mobilitazione le note di «People Have the Power» di Patti Smith e «Another brick in the wall» dei Pink Floyd, tra bandiere della Cgil e della Palestina ma anche una band, sulle orme dell’Orchestre du Nouveau Monde, che in Francia porta la musica nelle piazze della protesta.

Gli striscioni pacifisti e gli slogan contro la guerra si sono alternati a quelli sul costo della vita e contro il governo. Il corteo, lunghissimo ma pacifico, è stato presidiato dalle Forze dell’ordine con la Polizia di stato in tenuta anti sommossa. Inevitabili le ripercussioni sul traffico del centro. Tra i manifestanti c’erano anche gli assessori Marzia Marchesi e Giacomo Angeloni. In Porta Nuova è passata per un saluto anche la sindaca Elena Carnevali.

< La giornata di protesta vede, a livello nazionale, la mobilitazione di lavoratori e studenti, con due iniziative sindacali, una della Cgil e l’altra dei Cobas, e la partecipazione alla mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo.

Toscano (Cgil): «Salari più equi»

«Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione a questo sciopero generale - dichiara Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo -. Siamo scesi in piazza perché questa legge di Bilancio fa pochissimo per rispondere ai bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati». Secondo la Cgil di Bergamo sono almeno 7mila i lavoratori in corteo a cui si sommano circa duemila studenti.

Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo. Video di Lorenzo Catania

«Le risorse destinate alla sanità sono insufficienti e le persone continuano a dover pagare di tasca propria per curarsi, a causa delle lunghe liste d’attesa che rendono difficile prenotare visite ed esami diagnostici» prosegue Toscano. «Anche sul fronte fiscale questa manovra fa troppo poco: non interviene sul drenaggio fiscale, che quest’anno costerà alle lavoratrici e ai lavoratori 4 miliardi e mezzo di euro, e non garantisce una reale progressività del sistema. Si continua invece a procedere con condoni, flat tax e bonus una tantum».

Sciopero generale a Bergamo, 9mila tra studenti e lavoratori in corteo contro guerra, carovita e manovra economica. Video

Scuole e biblioteche chiuse

Lo sciopero generale di 24 ore interessa i settori pubblici e privati, dalla scuola alla sanità, fino al trasporto pubblico locale, ai porti e ai taxi. Per autobus, tram e metropolitane, le astensioni dal lavoro devono rispettare le fasce di garanzia previste a livello locale.