Oggi lo sciopero, in piazza lavoratori e studenti. Cgil: «La manovra va cambiata»
LA MOBILITAZIONE. Manifestazioni in oltre 100 piazze, anche a Bergamo. Mobilitazione degli studenti, in piazza anche i Cobas.Lettura 1 min.
Giornata di protesta, con lavoratori e studenti in piazza, e disagi in vista. La Cgil si prepara allo sciopero generale, il quinto di fila contro la manovra del governo Meloni, chiedendo risposte e dicendo basta alla «propaganda». Molte le manifestazioni previste, in 100 piazze, tra cui Bergamo.
Attesi in piazza anche i big del campo largo: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5s Giuseppe Conte, il leader di Avs Nicola Fratoianni. Sarà a Roma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Quello di oggi - venerdì 20 novembre - è un appuntamento a doppio filo: il sindacato sceglie di abbracciare la mobilitazione studentesca, che vedrà i giovani sfilare nelle città italiane ed europee. In una giornata che conta anche lo sciopero generale indetto dai Cobas. Proteste separate e posizioni diverse. Sul banco degli imputati, la legge di Bilancio e il carovita, lo sguardo al futuro del Paese. La Cgil scende in cento piazze contro una manovra che «accelera il declino e l’impoverimento dell’Italia». E che quindi, insiste, va cambiata.
Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale (stop con fasce di garanzia per bus e metro), dai porti ai taxi.Esclusi dall’astensione, dopo l’intervento del Garante, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma per i treni dalle 21 di oggi e fino alle 20 di domani scatterà un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti. Non scioperano Cisl e Uil, che invece hanno deciso altre forme di mobilitazione.
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