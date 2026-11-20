Giornata di protesta, con lavoratori e studenti in piazza, e disagi in vista. La Cgil si prepara allo sciopero generale, il quinto di fila contro la manovra del governo Meloni, chiedendo risposte e dicendo basta alla «propaganda». Molte le manifestazioni previste, in 100 piazze, tra cui Bergamo.

Attesi in piazza anche i big del campo largo: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5s Giuseppe Conte, il leader di Avs Nicola Fratoianni. Sarà a Roma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Quello di oggi - venerdì 20 novembre - è un appuntamento a doppio filo: il sindacato sceglie di abbracciare la mobilitazione studentesca, che vedrà i giovani sfilare nelle città italiane ed europee. In una giornata che conta anche lo sciopero generale indetto dai Cobas. Proteste separate e posizioni diverse. Sul banco degli imputati, la legge di Bilancio e il carovita, lo sguardo al futuro del Paese. La Cgil scende in cento piazze contro una manovra che «accelera il declino e l’impoverimento dell’Italia». E che quindi, insiste, va cambiata.