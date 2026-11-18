Sciopero generale venerdì 20 novembre , con una manifestazione anche a Bergamo. La mobilitazione, proclamata dalla Cgil per l’intera giornata lavorativa , coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. In città il concentramento dei manifestanti è previsto alle 9.30 davanti alla stazione ferroviaria.

Sciopero Cgil: le richieste del sindacato

« Il futuro è adesso » è lo slogan della protesta, che punta a ottenere aumenti salariali, rinnovi contrattuali, pensioni dignitose e un fisco più equo. Tra le richieste anche maggiori investimenti in sanità, scuola e servizi pubblici, politiche industriali a tutela dell’occupazione e interventi contro la precarietà.

Bergamo, Toscano: «Gli stipendi non tengono il passo con i prezzi»

«Anche a Bergamo, in una provincia che continua a produrre ricchezza, tante lavoratrici e tanti lavoratori fanno sempre più fatica a sostenere il costo della vita», sottolinea Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo. Il sindacalista richiama le difficoltà legate al caro casa e ai servizi pubblici, chiedendo scelte politiche capaci di ridurre le disuguaglianze e creare lavoro stabile e sicuro. Lo sciopero durerà l’intera giornata lavorativa, nel rispetto della normativa vigente e con la garanzia delle prestazioni indispensabili nei servizi essenziali.