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Cronaca / Bergamo Città Sabato 14 Novembre 2026

Sciopero generale il 20 novembre: corteo a Bergamo, possibili disagi per bus e tram

LA MOBILITAZIONE. Venerdì 20 novembre la mobilitazione della Cgil. Manifestazione dalla stazione a piazza Vittorio Veneto. Trasporti a rischio, previste fasce di garanzia.

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Sciopero generale il 20 novembre: corteo a Bergamo, possibili disagi per bus e tram

Venerdì 20 novembre è in programma uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil, con 14 manifestazioni organizzate in Lombardia. Anche Bergamo sarà interessata dalla mobilitazione: il ritrovo è fissato alle 9.30 alla stazione ferroviaria, da dove partirà un corteo diretto a piazza Vittorio Veneto.

Al centro della protesta la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, il caro vita, la precarietà del lavoro, la questione abitativa e i tagli ai servizi pubblici. «Vogliamo recuperare e moltiplicare la nostra forza, collettivamente», ha dichiarato Valentina Cappelletti, segretaria generale della Cgil Lombardia.

Sciopero a Bergamo: gli orari di bus Atb e tram Teb

Possibili disagi per il trasporto pubblico durante tutta la giornata di venerdì 20 novembre. Atb e Teb comunicano che lo sciopero potrebbe interessare sia la rete degli autobus sia la linea tramviaria T1 Bergamo-Albino. Saranno garantite le corse nelle fasce orarie dalle 6.15 alle 9.15 e dalle 12.30 alle 15.30. Sulla tratta Aeroporto-Stazione della linea 1 il servizio sarà assicurato, seppure in forma ridotta, durante l’intera giornata.

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