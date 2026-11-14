Sciopero generale il 20 novembre: corteo a Bergamo, possibili disagi per bus e tram

Venerdì 20 novembre è in programma uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil, con 14 manifestazioni organizzate in Lombardia. Anche Bergamo sarà interessata dalla mobilitazione: il ritrovo è fissato alle 9.30 alla stazione ferroviaria, da dove partirà un corteo diretto a piazza Vittorio Veneto.

Al centro della protesta la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, il caro vita, la precarietà del lavoro, la questione abitativa e i tagli ai servizi pubblici. «Vogliamo recuperare e moltiplicare la nostra forza, collettivamente», ha dichiarato Valentina Cappelletti, segretaria generale della Cgil Lombardia.

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