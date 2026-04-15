Scolmatore del torrente Tremana, lavori a Bergamo dal 20 aprile
IL CANTIERE. Interessato il tratto di viale Giulio Cesare davanti all’ingresso del parco Rosselli. Spostamento temporaneo della fermata degli autobus.
Bergamo
Lunedì 20 aprile partono i lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana, infrastruttura strategica per la riduzione del rischio di allagamenti nella zona est della città di Bergamo.
Cantiere in Viale Giulio Cesare
Il cantiere partirà dall’area del parco Rosselli e, nei mesi successivi, proseguirà lungo viale Giulio Cesare: la conclusione dell’intervento è prevista nella primavera del 2027. Dal 20 aprile all’8 giugno la prima fase dei lavori, proprio nel tratto davanti all’ingresso del parco, con alcune modifiche alla viabilità. Sarà istituito il divieto di transito sul marciapiede e sulla pista ciclo-pedonale, con chiusura dell’ingresso al parco, oltre allo spostamento temporaneo della fermata degli autobus in via del Lazzaretto, fronte Curva Sud.
I dettagli dello scolmatore
Il progetto prevede la realizzazione di uno scolmatore, ovvero un canale sotterraneo in grado di deviare le acque in eccesso del torrente Tremana, in caso di piena. Il sistema intercetterà le portate a monte dell’area dello stadio, convogliandole verso il torrente Morla attraverso un manufatto interrato lungo viale Giulio Cesare. Accanto allo scolmatore verrà realizzato anche un nuovo impianto di grigliatura sulla Roggia Nuova, per garantire l’efficienza del sistema e prevenire occlusioni nei tratti tombinati, particolarmente critici durante le piene. Un’opera da 4,2 milioni di euro, finanziata da Comune e Regione.
«Opera complessa ma fondamentale»
«Entriamo nella fase operativa - commenta Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici - di un intervento atteso e necessario. Un’opera complessa ma fondamentale, che affronta in modo strutturale una delle principali criticità idrauliche della città, con soluzioni tecniche avanzate e attente al contesto urbano».
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