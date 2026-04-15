Scolmatore del torrente Tremana, lavori a Bergamo dal 20 aprile

Cantiere in Viale Giulio Cesare

Il cantiere partirà dall’area del parco Rosselli e, nei mesi successivi, proseguirà lungo viale Giulio Cesare: la conclusione dell’intervento è prevista nella primavera del 2027. Dal 20 aprile all’8 giugno la prima fase dei lavori, proprio nel tratto davanti all’ingresso del parco, con alcune modifiche alla viabilità. Sarà istituito il divieto di transito sul marciapiede e sulla pista ciclo-pedonale, con chiusura dell’ingresso al parco, oltre allo spostamento temporaneo della fermata degli autobus in via del Lazzaretto, fronte Curva Sud.