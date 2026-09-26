Scolmatore a Bergamo, lavori al rush finale in viale Giulio Cesare: il cantiere chiude due mesi prima

Ancora pochi metri, poi anche l’ultimo scavo sarà chiuso, con ben due mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Chiuderà tra pochi giorni il cantiere del nuovo scolmatore del torrente Tremana in viale Giulio Cesare e, probabilmente entro la fine della prossima settimana, il viale sarà di nuovo percorribile a doppio senso anche nel tratto che costeggia la tribuna dello stadio, dove si è concentrato l’ultimo pezzo dei lavori. L’opera servirà ad alleggerire il Tremana durante le piogge più intense, intercettando a monte dello stadio l’acqua in eccesso e convogliandola nel Morla, così da ridurre il rischio di esondazioni nei tratti più vulnerabili del torrente.

Accorciati i tempi

Una corsa contro il tempo quella dell’impresa che, lavorando anche nelle ore notturne, è riuscita ad accorciare i tempi dopo la riapertura, a metà mese, dell’incrocio con via del Lazzaretto e un’estate di inevitabili disagi. Un anticipo che oltretutto consente anche di arrivare alla chiusura del cantiere senza le criticità che avrebbe potuto creare la presenza dei lavori in concomitanza con le partite dell’Atalanta, a causa dell’afflusso di migliaia di tifosi e del conseguente aumento del traffico nella zona dello stadio. Ora, sfruttando anche la pausa del campionato, il cantiere può arrivare alla conclusione.

«Entro settimana prossima»

La prossima partita casalinga dell’Atalanta è infatti in programma il 12 ottobre contro il Venezia. «Stanno finendo l’ultimo pezzo, parliamo di pochi metri – spiega Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici –. Credo che sarà tutto finito entro la prossima settimana, poi smantelleranno il cantiere e sarà ripristinata la viabilità normale». Attualmente, accanto al cantiere si procede a senso unico verso il centro città.

Il cantiere, avviato in primavera, ha interessato in particolare viale Giulio Cesare, dove i lavori hanno imposto una progressiva modifica della viabilità La data non c’è ancora, ma è ormai davvero questione di giorni: «Il termine era previsto per fine dicembre – aggiunge Rota –, ma grazie al lavoro della squadra tecnica del Comune, della direzione lavori e dell’impresa il cantiere chiuderà in anticipo, anche perché nell’ultimo tratto si è lavorato anche negli orari notturni. Sono molto soddisfatto».

Lo scolmatore

Lo scolmatore è un nuovo canale sotterraneo lungo circa 427 metri, realizzato per alleggerire il torrente Tremana quando, durante le precipitazioni più intense, la quantità d’acqua trasportata diventa troppo elevata. Il percorso intercetta il torrente a monte dello stadio e porta l’acqua in eccesso verso il Morla, riducendo così la pressione sui tratti del Tremana più esposti al rischio di esondazione. Un intervento diventato ancora più urgente dopo il 9 settembre 2024, quando l’esondazione del Tremana e del Morla provocò allagamenti e danni in diverse zone della città.