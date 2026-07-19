Scuole, il valzer dei presidi. Cambi al Falcone e Sarpi

Un mese e mezzo passa in fretta. È per questo che, ormai archiviati gli esami di maturità, anche a Bergamo è già tempo di pensare al nuovo anno scolastico. E come ogni anno, con settembre alle porte, è partito il «valzer» dei dirigenti scolastici nelle scuole orobiche. Gli Uffici stanno procedendo ad assegnare alle scuole i nuovi dirigenti scolastici. In questo senso, la prima «tappa» che porterà i nuovi presidi ai vertici degli istituti scolastici è quella che riguarda le mobilità, i cui esiti sono stati pubblicati nei giorni scorsi sul sito dell’Ufficio scolastico regionale. Tra licei, tecnici, professionali e Istituti comprensivi, non mancano le novità. Ma il quadro, va detto, è ancora provvisorio.

Il punto nei licei

Partiamo dalla situazione nei licei. Dopo ben dodici anni alla guida, a settembre andrà in pensione l’attuale dirigente del liceo Linguistico Falcone, Gloria Farisé. Al suo posto è previsto l’arrivo di Claudio Ghilardi, attuale preside del liceo Classico Sarpi in Città Alta e presidente provinciale dell’Associazione nazionale presidi. Al momento non è ancora stato designato un sostituto di Ghilardi e, quindi, la scuola secondaria risulta a oggi scoperta. Per quanto riguarda Cesare Emer Botti, attuale dirigente del liceo Artistico Manzù (dove l’ultimo periodo è stato segnato da accese polemiche), da settembre sarà operativo in provincia: gli è stata assegnata la dirigenza all’Istituto tecnico e professionale Rubini di Romano. Sarà sostituito da Alessandra Feroldi, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Petteni.

Tecnici e professionali

Cambio in vista anche per l’Istituto tecnico Quarenghi: la dirigente scolastica Ursula Dragone è infatti destinata a trasferirsi in Puglia. In questo caso, la cattedra da preside in via Europa sarà occupata da Francesca Zonca, in arrivo dall’Emilia Romagna. Mentre, tra i professionali, la novità riguarda l’Istituto Pesenti. Da settembre terminerà infatti il periodo di reggenza di Maddalena Dasdia, che è dirigente scolastica all’Istituto comprensivo De Amicis: il suo posto verrà preso da Andrea Pioselli, che ricopre l’incarico di preside all’Istituto comprensivo Mazzi.

Istituti comprensivi

Il giro di «valzer» riguarda appunto anche gli Istituti comprensivi della città. Scorrendo gli esiti pubblicati sul sito dell’Ufficio scolastico regionale, alla Mazzi è in arrivo Luca Rossi dall’Istituto comprensivo Galbiate (in provincia di Lecco). Ancora, l’attuale guida della Donadoni, Rita Micco, con le operazioni di mobilità si trasferirà nel Lazio. La scuola non rimarrà però scoperta: il nuovo dirigente scolastico sarà Luigi Airoldi, oggi dirigente scolastico alla Alda Merini.