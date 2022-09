Shopping in centro, la novità: sconti nei negozi catturando farfalle con uno smartphone

Cattura le farfalle con una app sul tuo smartphone e conquista la promozione per lo shopping nei negozi del centro di Bergamo . Il Distretto urbano del commercio, in collaborazione con Palazzo Frizzoni, ha lanciato nella giornata di martedì 13 settembre un progetto di local marketing esperienziale con tanti vantaggi per chi ama fare acquisti in città. L’iniziativa si chiama «Bergamo Butterfly» ed è stata presentata in mattinata dal presidente del Duc di Bergamo, Nicola Viscardi e dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori . Il «gioco» delle promozioni è semplice: basta scaricare gratuitamente la app «Catch Promotion» negli App Store . Una volta installata l’applicazione, l’utente si registra e un tutorial scritto e vocale spiega come funziona l’App. La promozione prenderà il via il 16 settembre e si chiuderà poco prima delle festività natalizia, il 16 dicembre. In centro e in Città Alta verranno allestiti due stand per spiegare meglio come funziona l’iniziativa promozionale.