Sabato 29 Novembre 2025
Si demolisce il ponte ferroviario a Bergamo, via Dei Caniana chiude la notte - Ecco quando
INFO UTILI. Il 2, 4, 5 e 9 dicembre chiusura notturna di via Dei Caniana per la demolizione del ponte ferroviario.
Bergamo
Per consentire la demolizione del ponte ferroviario che attraversa via Dei Caniana, nel quartiere di San Tomaso, la strada sarà chiusa sia al traffico veicolare che pedonale nelle seguenti notti: martedì 2 dicembre dalle ore 21 a mercoledì 3 dicembre alle ore 6, giovedì 4 dicembre dalle ore 21 a venerdì 5 dicembre alle ore 6, venerdì 5 dicembre dalle ore 21 a sabato 6 dicembre alle ore 6 e martedì 9 dicembre dalle ore 21 a mercoledì 10 dicembre alle ore 6.
Divieto di sosta
Durante gli stessi orari sarà inoltre vietata la sosta lungo la via, dall’incrocio con Via San Tomaso de Calvi fino al ponte ferroviario, con rimozione forzata dei veicoli in caso di mancato rispetto dell’ordinanza.
Le chiusure si rendono necessarie per consentire le operazioni di demolizione del ponte ferroviario che attraversa la strada, intervento propedeutico al raddoppio della tratta ferroviaria. I lavori, in quanto eseguiti in orario notturno dalla ditta incaricata, si svolgeranno con deroga ai limiti di rumore, regolarmente autorizzata dagli enti competenti.
