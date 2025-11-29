Si demolisce il ponte ferroviario a Bergamo, via Dei Caniana chiude la notte - Ecco quando

Per consentire la demolizione del ponte ferroviario che attraversa via Dei Caniana, nel quartiere di San Tomaso, la strada sarà chiusa sia al traffico veicolare che pedonale nelle seguenti notti: martedì 2 dicembre dalle ore 21 a mercoledì 3 dicembre alle ore 6, giovedì 4 dicembre dalle ore 21 a venerdì 5 dicembre alle ore 6, venerdì 5 dicembre dalle ore 21 a sabato 6 dicembre alle ore 6 e martedì 9 dicembre dalle ore 21 a mercoledì 10 dicembre alle ore 6.