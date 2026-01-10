Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026

Si ribalta all’ingresso dell’autogrill: 27enne bergamasco in codice rosso al Papa Giovanni - Foto

LO SCHIANTO. Per cause in fase di accertamento, l’auto avrebbe urtato la cuspide all’ingresso dell’autogrill Sebino Sud: l’impatto ha fatto perdere il controllo al conducente e il mezzo si è ribaltato, finendo poi la corsa contro un camion parcheggiato all’interno dell’area.

Lo schianto all’area di servizio Sebino Sud: ferito gravemente un 27enne bergamasco
Lo schianto all’area di servizio Sebino Sud: ferito gravemente un 27enne bergamasco

Grave incidente nella notte all’area di servizio Sebino Sud, lungo l’autostrada A4 all’altezza di Erbusco, in provincia di Brescia. Un 27enne bergamasco è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essersi ribaltato con l’auto all’ingresso dell’autogrill. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale di Seriate, l’incidente è avvenuto attorno alle 3, nella carreggiata in direzione Venezia, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, quando la vettura – una Ford Ecosport – stava entrando nell’area di servizio.

L’urto con la cuspide e il ribaltamento

Per cause in fase di accertamento, l’auto avrebbe urtato la cuspide all’ingresso dell’autogrill: l’impatto ha fatto perdere il controllo al conducente e il mezzo si è ribaltato, finendo poi la corsa contro un camion parcheggiato all’interno dell’area. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’elisoccorso decollato da Sondrio. Presenti anche i Vigili del fuoco di Palazzolo, per le operazioni di messa in sicurezza e supporto ai soccorritori.

Il giovane è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale a Bergamo. Le sue condizioni restano gravi. La dinamica è al vaglio della Polstrada di Seriate.

