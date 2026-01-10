Cronaca / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026
Si ribalta all’ingresso dell’autogrill: 27enne bergamasco in codice rosso al Papa Giovanni - Foto
LO SCHIANTO. Per cause in fase di accertamento, l’auto avrebbe urtato la cuspide all’ingresso dell’autogrill Sebino Sud: l’impatto ha fatto perdere il controllo al conducente e il mezzo si è ribaltato, finendo poi la corsa contro un camion parcheggiato all’interno dell’area.
Grave incidente nella notte all’area di servizio Sebino Sud, lungo l’autostrada A4 all’altezza di Erbusco, in provincia di Brescia. Un 27enne bergamasco è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essersi ribaltato con l’auto all’ingresso dell’autogrill. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale di Seriate, l’incidente è avvenuto attorno alle 3, nella carreggiata in direzione Venezia, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, quando la vettura – una Ford Ecosport – stava entrando nell’area di servizio.
L’urto con la cuspide e il ribaltamento
Per cause in fase di accertamento, l’auto avrebbe urtato la cuspide all’ingresso dell’autogrill: l’impatto ha fatto perdere il controllo al conducente e il mezzo si è ribaltato, finendo poi la corsa contro un camion parcheggiato all’interno dell’area. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’elisoccorso decollato da Sondrio. Presenti anche i Vigili del fuoco di Palazzolo, per le operazioni di messa in sicurezza e supporto ai soccorritori.
Il giovane è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale a Bergamo. Le sue condizioni restano gravi. La dinamica è al vaglio della Polstrada di Seriate.
