Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 07 Ottobre 2025

Siro Ferrari, una vita per gli altri. A Bergamo addio al volontario degli ultimi

IL LUTTO. Aveva 86 anni. È stato direttore dell’Albergo Popolare e ha fondato tante associazioni. Don Acquaroli: «Per anni vicino all’opera di don Resmini».

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore
Siro Ferrari
Siro Ferrari

Ha camminato accanto agli ultimi, perché in loro aveva scelto di vedere il senso profondo della sua esistenza. Con la scomparsa di Siro Ferrari, il 6 ottobre all’età di 86 anni, il mondo del sociale perde una delle sue voci più autentiche e generose: un punto di riferimento per chi crede nella dignità, nell’inclusione e nella giustizia.

Generosità e altruismo

È una storia di generosità e di altruismo, quella di Siro Ferrari, che affonda le radici negli anni Sessanta, tra le mura dell’oratorio dell’Immacolata, dove si dedicava ai più piccoli come catechista. Già allora emergeva la sua vocazione: esserci per gli altri, con discrezione e tenacia. A 25 anni iniziò il volontariato all’Opera Bonomelli, di cui fu uno dei fondatori. Un impegno che lo avrebbe accompagnato per decenni. Nel 1978 si trovò in prima linea nell’accoglienza dei pazienti dimessi dai manicomi, molti dei quali giunsero al dormitorio senza una meta. Fu un momento cruciale, che lo vide sempre in prima linea nel gestire un’emergenza sociale fino ad allora senza precedenti.

«Carismatico e disponibile»

Nel 1983 assunse l’incarico di coordinatore delle attività alla Bonomelli. E lì rimase fino al 1996, diventando nel frattempo anche direttore dell’Albergo Popolare. Quando poi andò in pensione, riprese la sua attività di volontario a tempo pino. In quegli anni Siro Ferrari fu anche tra i fondatori della Cooperativa della Comunità, impegnata in lavori agricoli nella zona della Madonna del Bosco e pensata per accogliere persone con fragilità psichiatriche. «Lo ricordo come una persona molto carismatica ed estremamente disponibile: qualsiasi bisogno sul territorio lo vedeva coinvolto e attento a trovare delle risposte», ha detto Giacomo Invernizzi, attuale direttore dell’Albergo Popolare. «È stato un ideatore, un pioniere che ha segnato la strada di tante realtà che hanno poi trovato la loro forma», aggiunge.

«È sempre stato legato a tutte le attività di don Fausto Resmini. Sempre molto attento e disponibile»

Nel frattempo, Siro Ferrari entrò a far parte anche dell’Istituto secolare «Cristo Re», fondato da Giuseppe Lazzati, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, portando anche lì il suo spirito di servizio. Dopo il 1996, lasciata l’Opera Bonomelli, affiancò don Fausto Resmini e contribuì alla nascita dell’associazione In Strada, continuando a portare pasti caldi alla stazione, ogni settimana, e offrendo colloqui ai detenuti del carcere di via Gleno, un impegno anche questo che lo vide protagonista per tanti anni. «L’ho incontrato proprio quando operava in carcere, ormai negli ultimi suoi periodi di attività - racconta don Dario Acquaroli, direttore della Comunità don Milani di Sorisole -. È sempre stato legato a tutte le attività di don Fausto. Sempre molto attento e disponibile».

Un segno indelebile

Fabio Defendi, coordinatore del Servizio Esodo, ha conosciuto Siro Ferrari nel 1999, «quando sono arrivato a Sorisole - ricorda -. È stata una delle figure che, insieme a don Fausto, mi ha gradualmente accompagnato a scoprire i servizi, dall’Opera Bonomelli al carcere alla stazione. Era un po’ il vecchio saggio di tutta la nostra realtà». Fu anche presidente del Sol.Co. Bergamo, rete di cooperative sociali, e volontario instancabile presso l’ufficio immigrati della Cisl. Sempre con lo stesso stile: sobrio, concreto, profondamente umano. Siro Ferrari non ha mai cercato riconoscimenti; ha scelto di esserci, ogni giorno, accanto a chi non aveva voce. E in quel cammino ha lasciato un segno indelebile.

Mercoledì i funerali

«Non l’ho mai incontrato personalmente, ma conosco la sua opera - dice don Roberto Trussardi, direttore della Caritas -. Si è prodigato tantissimo per gli ultimi e questo è molto bello». Di sé Siro Ferrari diceva: «Credo molto nella relazione fra le persone, penso che tutto passi poi da lì. Anche sulla strada, lì alla stazione, dove diamo i pasti caldi per queste persone che non sanno dove sbattere le ossa». Siro Ferrari lascia il fratello Giancarlo, i nipoti Massimo e Marcello e i pronipoti Matteo, Chiara ed Edoardo. La salma è composta nella casa del commiato di via San Bernardino. I funerali si svolgeranno mercoledì 8 ottobre alle 15 nella parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Soriso
Sociale
Questioni sociali (generico)
Povertà
Assistenza a lungo termine
Politica
Enti locali
Giacomo Invernizzi
Fabio Defendi
Siro Ferrari
don Fausto Resmini
Cooperativa Della Comunità
Comunità Don Milani
Servizio Esodo
CISL