Sport e cultura: Millegradini, ci siamo

La Millegradini non c’era ancora quando Herman Hesse visitò Bergamo per la prima volta, nel 1913. Eppure lo scrittore tedesco aveva intuito già allora quanto fosse bello passeggiare su e giù dalla scaletta dello Scorlazzone, attraversare Piazza Vecchia con la sua «torre inverosimilmente alta» e ammirare il Duomo, «pomposamente gaio e chiaro». Sabato 16 e domenica 17 settembre torna la camminata culturale che consentirà a tutti i partecipanti di sentirsi un po’ turisti nella loro città, riscoprendo non solo il piacere di muoversi a piedi, ma anche tutti quei parchi, i musei, i vicoli e le chiese che la fretta molto spesso impedisce di ammirare.

Aperti 60 luoghi

Dal tempietto di Santa Croce, un tempo Aula della Curia, oggi gioiello quasi nascosto dall’imponenza degli edifici vicini, alla Sala macchine della Funicolare di Città Alta, con i suoi modellini e i suoi ingranaggi. Dal teatro S. Andrea, spazio d’arte nato nella cripta di una chiesa, al Civico museo archeologico, fresco di restauro: i luoghi aperti saranno ben 60, ciascuno presidiato e raccontato da numerosi volontari di enti, associazioni, agenzie educative e gruppi spontanei della città.

L’edizione dell’anno scorso Scaldate i motori (anzi, i piedi): nella giornata di sabato potrete impostare il vostro itinerario a piacimento, scegliendo i siti da visitare dall’elenco pubblicato sul sito millegradini.it.

Domenica, invece, torna la «storica» camminata di gruppo, con partenza alle 9 da piazzetta Don Andrea Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo. Due sono i percorsi tracciati dall’organizzazione: un percorso turistico di 11 chilometri e uno amatoriale di 16 km. Si aggiungono come da tradizione un percorso agonistico su circa 800 metri di dislivello, che verrà affrontato dai runners della Bergamo City Trail e del Gran premio Millegradini, e la Zerogradini, un itinerario accessibile rivolto nello specifico a persone con disabilità motorie, sensoriali, invalidità temporanee, anziani, donne in gravidanza e famiglie con bambini piccoli.

Alcuni partecipanti sulle scalette

Iscrizioni

Non vi siete ancora iscritti? Potrete farlo anche nei giorni della manifestazione: dalle 9 alle 19 di sabato e della domenica presso lo stand de L’Eco cafè in Colle Aperto, davanti alla pasticceria La Marianna, oppure sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 e la domenica mattina dalle 7,30 alle 10,30 in Piazzetta Don Spada.