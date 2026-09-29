Stazioni sciistiche della Bergamasca, estate di lavori sognando la neve

Procedono spediti i cantieri che in diverse stazioni sciistiche stanno portando al rinnovo di impianti di risalita, di innevamento e rifugi. A poco più di due mesi di distanza dal ponte dell’Immacolata, data in cui molti sperano di poter aprire la stagione invernale, alcuni lavori già sono in dirittura d’arrivo, altri stanno entrando nel vivo. Quel che è certo è che in molte parti della Bergamasca ancora si continua a investire sullo sci, nonostante gli ultimi inverni abbiano visto nevicate sempre più rare e temperature sempre meno fredde.

Le novità nei comprensori

A Foppolo l’inverno 2026-2027 segnerà il debutto della nuova seggiovia del Montebello, per la quale la Belmont (che sin dall’inizio dell’inverno gestirà il comprensorio con Carona, con nuovo marchio e nuovo sito Internet) ha investito 3,5 milioni di euro. La cifra sale a più di quattro se si considera anche il potenziamento dell’impianto di innevamento programmato su tutte le piste. Debutterà nel prossimo inverno una nuova seggiovia anche al Monte Pora a Castione della Presolana, dove sono in pieno svolgimento i lavori per la sostituzione delle storiche «ancore» del Pian de L’Asen con un impianto nuovo di zecca.

I lavori da circa quattro milioni agli impianti di Foppolo E ne arrivo uno tutto nuovo anche nella stazione sciistica di Valtorta-Piani di Bobbio, sul lato lecchese: grazie a un maxi investimento da circa 24 milioni di euro, la vecchia funivia che sale da Barzio è stata infatti sostituita da una moderna telecabina. Se a Lizzola, agli Spiazzi di Gromo, al Donico (in Presolana) e a Piazzatorre i gestori sono alle prese quest’anno unicamente con gli interventi di manutenzione ordinaria e i controlli di rito che permettono di ottenere le autorizzazioni annuali, a Colere l’avvio dell’inverno vedrà alcune novità, sia sul fronte dell’innevamento sia sulle strutture di ospitalità.