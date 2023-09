Stop agli Euro 5 rinviato al 2024. In provincia «salvi» 70mila mezzi

Settantamila automobilisti bergamaschi sono «salvi», almeno per il momento. Il rinvio dello stop ai veicoli diesel Euro 5 – deciso nei giorni scorsi dal governo, che ha spostato l’introduzione del blocco ad almeno il 1° ottobre 2024 – riguarda infatti un numero consistente di cittadini anche in Bergamasca. La stima la dà lo sguardo alla banca dati Aci, aggiornata al 31 dicembre 2022: in provincia di Bergamo le auto a gasolio (diesel) in fascia Euro 5 sono infatti 70.607, di cui 10.767 di cilindrata inferiore ai 1.400 cc, 52.526 tra i 1.401 e i 2.000 cc e 7.314 oltre i 2.000 cc.