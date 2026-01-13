Taleggio, la salma di Hassan sarà rimpatriata. L’artigiano non ancora scarcerato

Chiesta la scarcerazione

Dopo l’esame autoptico cui il corpo del quarantatreenne è stato sottoposto venerdì 9 gennaio all’obitorio la Procura di Bergamo ha infatti disposto il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. Dall’esame è emerso che le ferite sulla salma sono risultate compatibili con un incidente e non come un omicidio, come era stato invece inizialmente ipotizzato: motivo per cui la stessa Procura – il caso è in mano al sostituto Maria Esposito – ha chiesto la scarcerazione di Nouri Hedhili, in cella da martedì 6 gennaio con l’accusa di omicidio. Accusa che, proprio a seguito dell’autopsia, è però di fatto rientrata, mentre ha preso corpo la versione fornita dallo stesso fermato, ovvero che l’egiziano possa essere caduto accidentalmente dal tetto dell’abitazione a Verdellino di Hedhili – artigiano tunisino di 53 anni, regolare e incensurato – dove era stato accompagnato, la mattina di domenica 4 gennaio, per svolgere alcuni lavori in nero. Sabato 10, dopo aver interrogato di nuovo il tunisino, la stessa Procura ne ha chiesto la scarcerazione, inviando la richiesta al giudice per le indagini preliminari Michele Ravelli: si attende ora la decisione del gip.