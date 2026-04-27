Taxi a Bergamo, nuovo bando per le ultime due licenze disponibili

Taxi accessibili: incentivi e riserva posti

Particolare attenzione è dedicata al trasporto di persone con disabilità . Il bando prevede una riserva del 50% delle licenze per chi si impegnerà a utilizzare veicoli attrezzati per l’incarrozzamento e il trasporto di utenti con disabilità motoria. Previsti anche: riduzione del 20% del contributo per la licenza, punteggi aggiuntivi in graduatoria

Veicoli green e taxi elettrici: criteri premianti

Sarà obbligatorio l’utilizzo di mezzi a basse emissioni , mentre chi sceglierà veicoli full electric potrà ottenere ulteriori punteggi. Una misura in linea con gli obiettivi ambientali e di riduzione dell’ inquinamento .

Lingue straniere e turismo: punteggi extra

Selezione: prove e titoli di merito

La graduatoria sarà definita sulla base di una prova selettiva e dei titoli, tra cui esperienza professionale, uso di mezzi elettrici e servizio dedicato alle persone con disabilità. Tutti i dettagli e il bando completo sono disponibili sul sito del Comune di Bergamo.