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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 27 Aprile 2026

Taxi a Bergamo, nuovo bando per le ultime due licenze disponibili

Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi rimaste, completando così l’incremento del 20% previsto dal Decreto Asset (Dl 104/2023).

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Taxi a Bergamo, nuovo bando per le ultime due licenze disponibili
Taxi in fila alla stazione di Bergamo: il comune ha pubblicato il bando per le ultime due licenze disponibili per l’aumento della flotta voluto dal Governo

Bergamo

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Comune entro il 24 maggio 2026. Con questo bando l’amministrazione punta a rafforzare il servizio di trasporto pubblico non di linea, migliorandone accessibilità e qualità.

Taxi accessibili: incentivi e riserva posti

Particolare attenzione è dedicata al trasporto di persone con disabilità. Il bando prevede una riserva del 50% delle licenze per chi si impegnerà a utilizzare veicoli attrezzati per l’incarrozzamento e il trasporto di utenti con disabilità motoria. Previsti anche:
riduzione del 20% del contributo per la licenza, punteggi aggiuntivi in graduatoria

Taxi a Bergamo, nuovo bando per le ultime due licenze disponibili
Taxi a Bergamo
(Foto di Frau)

Veicoli green e taxi elettrici: criteri premianti

Sarà obbligatorio l’utilizzo di mezzi a basse emissioni, mentre chi sceglierà veicoli full electric potrà ottenere ulteriori punteggi. Una misura in linea con gli obiettivi ambientali e di riduzione dell’inquinamento.

Lingue straniere e turismo: punteggi extra

Per migliorare l’accoglienza turistica, il bando valorizza la conoscenza delle lingue straniere. Oltre all’inglese, richiesto per la prova d’esame, saranno premiate ulteriori competenze linguistiche.

Selezione: prove e titoli di merito

La graduatoria sarà definita sulla base di una prova selettiva e dei titoli, tra cui esperienza professionale, uso di mezzi elettrici e servizio dedicato alle persone con disabilità. Tutti i dettagli e il bando completo sono disponibili sul sito del Comune di Bergamo.

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