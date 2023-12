Temperature primaverili fino al 26: vacanze di Natale, ma sembra Pasqua

«Entro fine anno torneremo nella norma»

«È una situazione anomala, in alcune zone come il Mantovano sono stati raggiunti record storici - ha ammesso Paolo Corazzon , di 3B Meteo -. La causa è il Föhn, il vento caldo che cade dalle Alpi, soffia verso sud e fa impennare la temperatura in pianura . Il fenomeno si attenuerà da martedì 26 dicembre in poi. Il termometro scenderà di un paio di gradi al giorno, riportandosi a temperature normali entro la fine dell’anno: massime di circa 10 gradi».

Boom di presenze per i luoghi all’aperto

Oltre al Föhn, che come strascico ha le forti raffiche di vento sulla pianura, c’è un’altra spiegazione al caldo: «La risalita dell’anticiclone africano ha portato ad una vasta area di alta pressione, causando temperature miti in pieno inverno - ha spiegato Corazzon -. C’è tanto sole e manca il tradizionale apporto delle nuvole per limitare il riscaldamento». Il risultato: molte persone con i giubbotti aperti per una giornata, sabato 23, di shopping natalizio che di invernale ha però avuto poco. Le vie della città hanno registrato un boom di presenze, così come i Colli, i parchi urbani, i campi scoperti di tennis e calcetto e i dehors dei locali.