Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 27 Novembre 2025

Traffico internazionale di droga: blitz a Brescia. Coinvolto un bergamasco

L’OPERAZIONE. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto un giro di droga: firmate 24 misure cautelari. Coinvolto anche un imprenditore bergamasco.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’auto delle Fiamme Gialle
Un’auto delle Fiamme Gialle

Brescia

Due ordinanze firmate dal gip del tribunale di Brescia, 24 misure cautelari di cui 9 arresti a Brescia e un traffico internazionale di droga sgominato sul territorio. È quanto emerge da un’inchiesta della Guardia di Finanza di Brescia. In totale sono 49 le persone indagate, di cui 46 albanesi.

Le basi erano a Rovato e Palazzolo: l’attività di importazione e poi spaccio di droga era nelle mani di clan albanesi. Disposto anche un ingente sequestro di denaro: sequestrati circa 3 milioni di euro, frutto delle attività illecite dei clan. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, la droga avrebbe generato un profitto di circa 12 milioni di euro.

Dalle informazioni raccolte la cocaina arrivava dal Sud America mentre l’eroina dall’Albania. Nell’inchiesta sono emerse le figure di autisti di bus che erano inconsapevoli di trasportare droga e camionisti che invece erano compiacenti. Coinvolto anche un imprenditore bergamasco, della Bassa Bergamasca, che avrebbe fornito i mezzi per i trasporti.

Individuato un deposito della droga a Dalmine

Sempre sul territorio bergamasco individuati altri legami: tra gli albanesi indagati alcuni risiedono a Osio Sopra, Osio Sotto e Stezzano. Individuato un deposito della droga sul territorio orobico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Rovato
Giustizia, Criminalità
Criminalità Organizzata
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
politica interna
imprenditore bergamasco
Guardia di Finanza